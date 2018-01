Langst zittende Republikeinse senator stopt ermee en maakt weg vrij voor Trump-criticus Mitt Romney TT

Bron: CNN, The New York Times 0 AP Trump met Hatch begin december in Utah. De Republikein Orrin Hatch, die al 41 jaar als Republikein in de Amerikaanse Senaat zit voor de staat Utah, zal eind dit jaar niet meer mee doen aan de verkiezingen. Daarmee komt de weg open te liggen voor voormalig presidentskandidaat Mitt Romney, een felle criticus van president Trump. Die had er alles aan gedaan om Hatch, nochtans een groot aanhanger van hem, te overtuigen toch nog deel te nemen.

Hatch, 83, zegt dat het tijd is ermee te stoppen. Hij zit al sinds 1977 onafgebroken in de Amerikaanse senaat en werd al maanden door Trump aangespoord om voor een achtste termijn van zes jaar te gaan. Maar na gesprekken met zijn familie afgelopen weekend besliste de senator toch niet op het aanbod in te gaan. "Elke goede vechter weet wanneer hij de handdoek in de ring moet werpen", aldus Hatch.

Nu Hatch niet meer deelneemt aan de tussentijdse verkiezingen in november, ligt de weg breed open voor Mitt Romney om opnieuw op het nationale politieke toneel te verschijnen. De ex-presidentskandidaat en Mormoon, die het in 2012 nog opnam tegen Barack Obama maar kansloos verloor, is erg populair bij de Mormoonse bevolking in Utah en heeft eerder al gezegd interesse te hebben voor een senaatszetel als Hatch op pensioen zou gaan.

AFP Mitt Romney, keert hij in 2019 terug naar de nationale politiek?

Dat scenario probeerde Trump de afgelopen weken koste wat het kost te vermijden. Het was op Hatch' aandringen dat Trump bijvoorbeeld twee natuurparken in Utah verkleinde ten voordele van economische ontwikkelingen, en enkele weken geleden nam de president de senator nog mee in de Air Force One voor een dag politieke bijeenkomsten in de staat.

Met Hatch verliest Trump een van de meest loyale Republikeinse senatoren, en krijgt hij er na november mogelijk een van zijn grootste critici binnen zijn eigen partij bij. Romney viel Trump herhaaldelijk zwaar aan tijdens de presidentscampagne van 2016, waarna Trump zei dat Romney in 2012 "gestikt was als een hond".

Niet de enige

Hatch is overigens niet de enige Republikein die zich in november niet meer verkiesbaar zal stellen. Ook Bob Corker uit Tennessee en Jeff Flake, beiden felle Trump-critici, doen niet meer mee. Volgens Trump had Corker hem "gesmeekt" om zijn steun, volgens Corker ging het omgekeerd en had Trump aangedrongen dat hij toch nog zou meedoen aan de verkiezingen. Bij de Democraten zal Al Franken uit Minnesota niet meer mee doen na beschuldigingen van seksueel ongepast gedrag de afgelopen weken.

In november zullen er verkiezingen zijn voor 34 van de 100 senaatszetels, 24 daarvan zijn nu in handen van Democraten, 8 in handen van Republikeinen, en 2 zijn onafhankelijk. De Republikeinen hebben op dit moment een meerderheid van 51 zetels tegenover 47 (en de twee onafhankelijken die in de praktijk met de Democraten meestemmen).