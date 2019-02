Langst zittend Amerikaans Congreslid overleden: meer dan 59 jaar in Huis, gediend onder elf presidenten TT

08 februari 2019

09u09

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten is de voormalige Democratische politicus John Dingell op 92-jarige leeftijd overleden, zo melden Amerikaanse media. Hij zetelde 59 jaar en 22 dagen in het Huis van Afgevaardigden, van 1955 tot 2015. Daarmee is hij het langst zittende Congreslid ooit.

Het overlijden van Dingell werd door zijn vrouw Debbie Dingell, ook lid van het Huis van Afgevaardigden voor de Democraten, aangekondigd. De negentiger overleed thuis in Dearborn (Michigan). "Hij zal herinnerd worden voor decennia van publieke dienst, zijn vlijmscherpe geest en een leven van toewijding aan het verbeteren van de levens van iedereen op aarde", zei Debbie Dingell.

Tijdens zijn periode in het Congres diende John Dingell onder elf presidenten en bracht hij 28.551 keer zijn stem uit. Hij zetelde bijna 58 jaar lang in de commissie Energie en Handel en zat die ook meer dan 15 jaar voor.

Toen Dingell bekendmaakte dat hij in 2015 zou stoppen met de actieve politiek, kondigde zijn vrouw Debbie haar kandidatuur aan om haar man op te volgen als vertegenwoordiger van het twaalfde district van Michigan bij de verkiezingen in 2014. Op 3 januari 2015 volgde de nu 65-jarige vrouw haar man op in het Huis, waarin ze nu nog steeds zetelt.