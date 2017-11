Langst zetelend lid van Amerikaans Huis van Afgevaardigden beticht van seksuele intimidatie SVM

19u48

Bron: Belga 0 AP John Conyers. John Conyers, het langst zetelende lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zou zijn medewerksters jarenlang seksueel geïntimideerd hebben. Dat meldt nieuwssite Buzzfeed althans. Aan één vrouw zou hij 27.000 dollar betaald hebben, op voorwaarde dat ze een geheimhoudingsovereenkomst ondertekende. Ze beweerde ontslagen te zijn omdat ze niet inging op zijn seksuele toenaderingspogingen.

De website kon de hand leggen op verklaringen onder ede uit 2014. Ex-werknemers beschreven daarin hoe de inmiddels 88-jarige Democraat seksuele toenaderingspogingen deed tot vrouwen die voor hem werkten. Daarnaast zou hij hen ook ongewenst op een seksuele manier aangeraakt hebben.

Conyers vroeg één van de slachtoffers naar verluidt "vaak" om op verplaatsing in zijn hotelkamer te slapen. Volgens een getuigenis had hij ook de gewoonte om zijn maîtresses te laten reizen met de fondsen van zijn kantoor.

Paul Ryan, de huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde het bericht over het ontslag van de werkneemster"uiterst verontrustend". "Mensen die in het huis werken hebben recht hebben op een werkplek zonder pesterijen of discriminatie", klonk het. Hij herhaalde dat er hervormingen doorgevoerd worden om seksuele intimidatie in het Congres beter te voorkomen en om het interne meldingssysteem te verbeteren.