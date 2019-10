Lange wachtrij voor laatste beklimming Australische rots Uluru mvdb

25 oktober 2019

09u20

Bron: ANP 4 Honderden toeristen nemen vandaag de laatste mogelijkheid te baat om Uluru, een wereldberoemde rode rotsformatie in Australië, te beklimmen. Vanaf zaterdag geldt een permanent verbod voor klimmers. Dat is ingesteld na een tientallen jaren strijd van de inheemse bevolking om dat voor elkaar te krijgen.

Het Anagu-volk beschouwt de rotsformatie als een heilige plek, reden dat het al sinds 1985 een klimverbod probeert te bewerkstelligen. "Het beklimmen ervan is een schending van Moeder Natuur en de rechten van de Aboriginals", zegt een woordvoerder van de Anagu.

De Uluru is 340 meter hoog en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De rotsformatie, die vroeger Ayers Rock heette, is ondanks de afgelegen locatie bij Alice Springs in het midden van Australië een populaire toeristische trekpleister. Deze ochtend stond er al een lange rij van mensen te wachten om de rots te beklimmen. De klim wordt bemoeilijkt door stevige windstoten.

Azaria Chamberlain

Nabij de rotsformatie verdween in 1980 baby Azaria Chamberlain. Haar kamperende ouders hadden haar in een tent te slapen gelegd. Haar moeder beweerde dat een dingo, een wilde hond, het kindje had meegenomen. Het lijkje van Azaria werd nooit gevonden, maar de kleren van het kind werden later onder de grond aangetroffen.



Moeder Lindy werd in 1982 schuldig bevonden aan moord, en veroordeeld tot levenslang. Ook haar man Michael kreeg een voorwaardelijke straf voor medeplichtigheid. De affaire is bekend door de Hollywood-verfilming ‘A Cry in the Dark’ (1988) met Meryl Streep.



De regering stelde later een commissie aan die tot de vaststelling kwam dat er gebruik was gemaakt van vervalst forensisch bewijs. De moeder zat uiteindelijk drie jaar in de cel vooraleer ze na een nieuw proces werd vrijgesproken. De zaak liep juridisch nog door tot 2012: een nieuw onderzoek wees uit dat een aanval van een dingo inderdaad de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is.

