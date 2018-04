Lange, hete zomer zorgt voor griezelig probleem in Nieuw-Zeeland TK

23 april 2018

09u33

Bron: The Guardian 4 De temperaturen zijn er nu aan het dalen, maar Nieuw-Zeeland heeft de heetste zomer ooit achter de rug. Dat heeft zo zijn gevolgen: de hoge temperaturen hebben ervoor gezorgd dat de rattenpopulatie op sommige plaatsen vertienvoudigd is. En dat is niet alleen erg lastig voor de inwoners van het land, maar ook enorm nefast voor de plaatselijke diersoorten.

De opwarming van de aarde slaat wereldwijd toe, en in Nieuw-Zeeland vertaalt zich dat onder meer in een enorme groei van ongedierte. De afgelopen hete zomer, de warmste sinds het begin van de metingen, heeft het aantal ratten en muizen sterk doen stijgen. "Op sommige plaatsen zien we een vertienvoudiging van de populatie", aldus dr. Graeme Elliott van de Department of Conservation.

De stijging is vooral te zien in de steden, maar Elliott maakt zich meer zorgen om andere plaatsen. Het ongedierte wordt nu ook steeds vaker gespot in gebieden waar ze tot dusver wegbleven, zoals het gebergte. En dat is slecht nieuws voor de typische Nieuw-Zeelandse vogels. "Op sommige plaatsen zijn bepaalde vogelsoorten volledig uitgeroeid door de ratten. Nu weten we nog niet hoe verregaand de gevolgen zijn - dat weten we pas in de lente als de vogels weer nesten -, maar het kan rampzalig zijn."

Uitstervende kiwi

Ratten en muizen zijn geen inheemse dieren, maar zijn ingevoerd toen de mens de eilanden betrad. Dat wil zeggen dat veel diersoorten in Nieuw-Zeeland weinig of geen natuurlijke vijanden hebben en dus niet goed bestand zijn tegen zoveel ongedierte. Ze sterven dan ook massaal. "Het heeft serieuze gevolgen voor de biodiversiteit."

Er bestaan drie soorten ratten in Nieuw-Zeeland, waarvan de scheepsrat (oftewel de zwarte rat) de meest voorkomende is. De bruine rat is dan weer groot genoeg om zeemeeuwen aan te vallen en kan tot 22 jongen krijgen per keer. Volgens de overheid sterven ieder jaar 25 miljoen inheemse vogels door het ongedierte, waaronder de beroemde kiwi. Van die loopvogel komen er 20 per week om; er zijn er nog maar 70.000 in leven.

Het probleem kost Nieuw-Zeeland ieder jaar zo'n 2 miljard euro, en het land heeft maatregelen genomen. Tegen 2050 willen ze als allereerste land volledig pestvrij zijn. Alle ratten, muizen, buidelratten en hermelijnen moeten tegen dan afgemaakt worden. Daarvoor gebruiken ze controversiële methodes, zoals het dumpen van gif met behulp van vliegtuigen. Ondanks de twijfelachtige tactieken blijft het aantal ratten en muizen echter stijgen. "Als we echt pestvrij willen worden, zullen er meer inspanningen nodig zijn dan we nu leveren."