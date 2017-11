Lange gevangenisstraf voor Brits schoolmeisje voor doden van zevenjarige Katie jv

18u27

Bron: belga 0 Facebook Katie Rough. Bijna een jaar na de gruwelijke dood van de zevenjarige Katie Rough in Engeland is een 16-jarige adolescente tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Een rechter zei in Leeds dat alles er op wijst dat het een geplande daad op basis van waangedachten was. De tiener moet minstens vijf jaar in hechtenis blijven - officieel luidde het vonnis levenslang.

De adolescente, die op het ogenblik van de feiten 15 jaar oud was, had tijdens het proces toegegeven het zevenjarige meisje in januari te hebben omgebracht. Het slachtoffer was met diepe snijwonden in een veld in de omgeving van een woonwijk in York aangetroffen.

De tiener dacht dat mensen robotten waren. Wegens haar gewelddadige fantasieën had het gerecht haar in september als een publiek gevaar ingeschaald en haar laten opsluiten in een gesloten instelling. De rechtbank sprak van een "werkelijk buitengewone zaak". Experten blijven het echter oneens aan welke psychische aandoening het 16-jarige meisje lijdt en hoelang ze als een publiek gevaar moet beschouwd worden.

De zaak had in Groot-Brittannië voor heel wat ophef gezorgd. Ook premier Theresa May liet van zich horen. "Ik sluit me aan bij het rouwbeklag voor familie en vrienden van de kleine Katie, die zo tragisch gestorven is", zei ze na de bekendmaking van de feiten in het Londense parlement.