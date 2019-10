Lange files door protesterende boeren in Nederland, honderden steken vuurwerk af en blokkeren tramlijnen in Den Haag Motoragent gewond na onopzettelijke aanrijding TT LH

16 oktober 2019

14u56

Bron: ANP, Belga 54 Duizenden Nederlandse boeren zijn vannacht en vanmorgen de weg op gegaan richting Bilthoven en Den Haag, waar ze massaal gaan betogen. Dat leidde 's ochtends vroeg al tot lange files bij onze noorderburen. De boeren zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe milieuregels ingeperkt zien. Een agent op een motorfiets raakte gewond na een onopzettelijke aanrijding. Honderden hebben deze middag het officiële demonstratieterrein in Den Haag verlaten, blokkeren tramlijnen en steken vuurwerk af.

De boeren zijn boos omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe regels ingeperkt zien. De files door het protest van boeren lopen snel op. Er stond even in totaal 450 kilometer file. Vooral op de wegen richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam, meldt de ANWB. “Utrecht is sowieso al een grote bottleneck. Dit gaat flink uit de hand lopen, vooral in de regio Utrecht.”

De demonstrerende boeren deden vandaag eerst Bilthoven bij Utrecht aan. In en rond De Bilt, waar 3.000 tractoren verzamelden, liep het volgens de ANWB helemaal vast. Op de A28 stapten verschillende boeren uit hun tractor. De Nederlandse Rijkswaterstaat probeerde de boeren zo ver te krijgen dat ze op de snelweg rechts rijden, zodat het overige verkeer kan passeren. Aan die oproep werd echter lang niet overal gehoor gegeven.

Boeren zijn nu gewoon toch in het centrum, op steenworp afstand van het Binnenhof! Toch niet zo goed afgesloten dus... Foto via @DamienZeller pic.twitter.com/boIOqPG3k2 Paul van der Bas(@ paulvdbas) link

Tractors in binnenstad

Het protest in Den Haag vindt plaats voor het Centraal Station. De demonstranten hadden vooraf afgesproken met de gemeente dat ze hun manifestatie zouden houden op de Koekamp, naast het Malieveld. De boeren gingen toch naar het Malieveld, en verplaatsen zich richting de binnenstad, ondanks blokkades door vrachtwagens van Defensie.

De Nederlandse minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, waarschuwde de boeren dat ze op het Binnenhof, de zetel van de Nederlandse regering, niet welkom zijn. “We zien dat demonstrerende boeren naar het Binnenhof proberen te komen”, tweet Grapperhaus. “Ik roep iedereen op zich te houden aan de gemaakte afspraken.”

Door de actie is het Koningin Julianaplein volledig geblokkeerd. De aanwezigen roepen “Boeruh! Boeruh!” en “Rutte, rot op!”. Ook naar de politie worden verwensingen gemaakt. De aanwezige Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, kan niet verhinderen dat er van alle kanten steeds meer tractoren bijkomen.

Een motoragent raakte op de A7 bij het Noord-Hollandse Middenmeer gewond na een aanrijding door een tractor. Dat gebeurde toen de bestuurder van de tractor een bocht wilde nemen. Volgens de politie lijkt er geen opzet in het spel. De motoragent moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de agent gewond is, is onbekend.

Leger paraat in Den Haag

Bij het sportpark in Bilthoven, waar de boeren zich moesten verzamelen, werden toespraken gehouden, onder meer door de directeur van het RIVM. De boeren hebben borden op hun tractoren met teksten als ‘No farmers no food’ en ‘Akkers bloemen vee, weinig CO2'.

De politie had eerder vandaag op de Utrechtsebaan in Den Haag vijftien boeren staande gehouden die naar het Binnenhof, het Nederlandse regeringshart, wilden om te protesteren.

Twee weken geleden leidden de protesten van de boeren in Den Haag tot een recordfile van ruim 1.000 kilometer.