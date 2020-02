Landgenote zit door coronavirus al maand vast in Chinees appartement: “Het is hier de hel, ik ben helemaal op” Sven Van Malderen

26 februari 2020

14u56

Bron: RTL 24 Een Belgische vrouw zit door het coronavirus nu al een maand vast in haar appartement in Tianjin, een miljoenenstad op honderd kilometer van Peking. In een Skype-interview met de Waalse zender RTL maakt Jessica duidelijk dat het gebrek aan sociaal contact haar te veel wordt. “Het is hier de hel, ik ben helemaal op”, klinkt het.

De vrouw uit Malmédy (provincie Luik) geeft intussen zes jaar Engelse les in een school. Het plan was sowieso om in april samen met haar vriend het Chinese avontuur achter zich te laten. Door de uitbraak van het coronavirus hoopt ze echter nog sneller naar België te kunnen terugkeren. De harde quarantainemaatregelen worden met de dag ondraaglijker.

“We mogen bijna de deur niet uit. Ik ben nu al een maand niet meer gaan werken”, klaagt Jessica. “Het is hier een spookstad geworden. Cafés, bioscopen en winkelcentra zijn allemaal gesloten. We kunnen enkel nog terecht bij kleine handelaars en groenteverkopers.”

Big Brother-gevoel

In Tianjin zijn minstens 135 besmettingen vastgesteld. Drie patiënten zijn effectief overleden aan de gevolgen van het virus. “De zeldzame keren dat we ons op straat wagen, is er niemand te zien. Zelfs geen enkele auto... Hoe vaak zie je dat in China?”

Sinds vorige week is er een nieuwe maatregel van kracht. Wie zich in het openbaar vertoont, moet zich altijd eerst registreren via een barcode in een app. Het geeft Jessica een permanent Big Brother-gevoel.

“Ik heb de indruk dat ze ons constant volgen. Ze weten volgens mij bijvoorbeeld naar welke winkel we gaan. Als dan morgen blijkt dat ik besmet ben, kunnen ze nagaan waar ik geweest ben en met wie ik daar was. Vervolgens kunnen ze die personen contacteren en vragen om naar het ziekenhuis te gaan.” Met de 350 miljoen bewakingscamera’s die momenteel in China actief zijn, is er op dat vlak alvast weinig ontsnappen aan.

“Iedereen flipt een beetje”

Alle maatregelen zorgen ervoor dat Jessica zich een gevangene voelt in haar eigen huis. “We mogen niemand uitnodigen en we mogen zelf geen vrienden bezoeken. Het is hier de hel, ik ben helemaal op. Iedereen flipt hier een beetje.”

Het koppel zal eerst officiële toestemming moeten krijgen om naar België te mogen terugkeren. “Maar we gaan hier niet nog een maand in quarantaine zitten, dat heeft geen enkele zin. Hoe het zit met ons loon, nu we niet werken? Goede vraag... Niemand houdt ons hier op de hoogte”, besluit Jessica.

LEES OOK IN HLN +: Breekt coronavirus straks bij ons uit? En zal het vanzelf weer verdwijnen? Experts geven uitleg