Landen geven meer geld uit aan defensie: grootste stijging in 10 jaar YV

14 februari 2020

14u24

Bron: BBC, Belga 2 Landen heben in 2019 globaal gezien 4 procent meer uitgegeven aan defensie dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het International Institute for Strategic Studies. Dat is de grootste stijging de laatste 10 jaar.

In Europa gingen de uitgaven omhoog met 4,2 procent. Grootmachten de Verenigde Staten en China gaven dan weer 6,6 procent meer uit. De VS blijven internationaal wel de onbetwiste koploper op defensiegebied. De Amerikaanse uitgaven aan de aanschaf van wapens en Onderzoek & Ontwikkeling waren al groter dan het volledige Chinese defensiebudget.

VS op kop

De VS zouden in 2019 ruim 684 miljard dollar of 631 miljard euro hebben uitgegeven aan defensie en China 181 miljard dollar of 167 miljard euro. Daarna volgden Saoedi-Arabië (ruim 78 miljard) en Rusland (bijna 62 miljard), becijferde het IISS. De verhoging van de Amerikaanse defensie-uitgaven tussen 2018 en 2019 bedroeg ruim 53 miljard dollar of 49 miljard euro, bijna evenveel als het volledige Britse defensiebudget.

Volgens eerdere cijfers gaf België in 2010 in totaal 0,93 procent van het bbp uit aan defensie, tegenover 0,91 procent het jaar ervoor.

Instabiele wereld

Volgens defensie geven landen meer geld uit aan defensie omdat de wereld steeds instabieler wordt. Washington geeft meer geld uit omdat het zich zorgen om de modernisering van de Chinese strijdkrachten, die onder meer werken aan hypersonische raketten die moeilijker te detecteren zijn. NAVO-landen daarentegen voelen dan weer de hete adem van Rusland.