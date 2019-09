Landen (5) weer thuis nadat vreemde man hem 5 maanden geleden van derde verdieping duwde jv

04 september 2019

11u42

De vijfjarige Landen Hoffman heeft het ziekenhuis na vijf maanden mogen verlaten. In april greep een vreemde man de kleine jongen plots vast in een winkelcentrum bij Minneapolis (Minnesota) en smeet hem van de derde verdieping naar beneden. Landen was er erg aan toe, maar overleefde de vreselijke val.

Het drama vond plaats op 12 april in het grote shoppingcenter Mall of America in Bloomington, Minnesota. Dader was de nu 25-jarige Emmanuel Deshawn Aranda, een onbekende voor Landen en zijn familie. Hij verklaarde dat hij in het winkelcentrum “op zoek ging naar iemand om te doden”, nadat enkele vrouwen hem hadden afgewezen. Hij bekende schuld aan poging tot moord en werd in mei veroordeeld tot 19 jaar cel. Vrijdag tekende hij beroep aan tegen het vonnis. Waarom, is niet duidelijk.

De kleuter, die een gruwelijke smak van 12 meter hoogte maakte, moet nu zijn “volgende revalidatiefase” aanvatten, meldt zijn familie op de GoFundMe-pagina. Die werd opgezet voor de ouders van Landen en zamelde al meer dan 1 miljoen dollar (meer dan 900.000 euro) in. De jongen zal nu verder revalideren van thuis uit om te herstellen van zijn “verscheidene verwondingen” en om “zich weer aan te passen aan het leven thuis en op school”. Pas vorige maand mocht Landen de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis verlaten om aan zijn revalidatie te beginnen.