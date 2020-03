Landelijke bloedtest om te zien of in Nederland immuniteit tegen corona ontstaat Niels Klaassen Marcia Nieuwenhuis

19 maart 2020

11u19

Bron: AD.nl 29 Met een nieuwe bloedtest gaan onderzoekers van de Nederlandse bloedbanken een landelijk bevolkingsonderzoek doen naar het nieuwe coronavirus. Doel is om te achterhalen hoe breed het virus is verspreid en hoe snel de samenleving immuniteit tegen de ziekte opbouwt.

De test wordt uitgevoerd op bloed van tienduizenden bloed- en plasmadonoren van bloedbank Sanquin. Onderzocht wordt of die donoren antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus. De bloedtesten moeten duidelijk maken of er in Nederland al een grote groep bestand is tegen corona.

Goede vertegenwoordiging

Hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin: “Er komen dagelijks ongeveer tweeduizend bloeddonoren bij de bloedbank, dat is een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land. We gaan de eerste monsters deze week meten en als alles goed gaat, meten we twee weken van nu de hele bulk. We beginnen met tienduizend mensen, dat zijn alle mensen die in Nederland in één week bloed doneren.’’

Het plan is om die bloedtest om de zoveel weken te herhalen. Daarmee ontstaat een goed beeld van de groeiende groepsimmuniteit tegen corona in Nederland. In Nederland zijn 331.000 bloeddonoren, zo’n tienduizend donoren geven wekelijks bloed. Zaaijer: “Ongeveer 99 procent heeft toestemming gegeven op onderzoek naar zijn of haar bloed en verder kan het volledig geanonimiseerd worden.’’

Plasmadonoren

De bloedbanken mikken vooral op plasmadonoren, omdat die groep vaker komt doneren. Die mogen elke twee weken plasma geven, maar doen dat gemiddeld zo’n vijf keer per jaar. Doordat die donoren regelmatig terugkomen, moeten herhaaldelijke bloedtesten uit gaan wijzen hoeveel mensen in Nederland immuun zijn voor corona. Hoe groter het percentage van patiënten dat van corona is genezen, hoe sneller de samenleving groepsimmuniteit opbouwt.

Viroloog Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC, die ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert over de aanpak van het coronavirus, meldt dat zij in de regio Rotterdam ook gaat starten met vergelijkbare bloedtesten. “Alles ligt klaar en we zijn gestart met testen om de beginstand te bepalen. Wij nemen alle leeftijdsgroepen mee, óók kinderen.’’ De bekende Nederlandse viroloog geeft aan toestemming te hebben gekregen om bloed van mensen uit verschillende leeftijdsgroepen te testen. “Dat gaan we komende weken en maanden doen om vast te stellen hoe snel we immuniteit zien ontstaan.”

Griepachtige klachten

Een deel van de Nederlanders kampt momenteel met griepachtige klachten (hoesten, keelpijn, koorts) en vraagt zich af of ze corona hebben. Of mensen die zelf graag willen weten of ze corona onder de leden hebben, zich ook kunnen aanmelden voor een test? “Nee, dat is nog niet aan de orde’’, verklaart Koopmans. Sanquin laat weten dat de bloedtest erop gericht is om te bepalen in hoeverre er in Nederland groepsimmuniteit tegen corona is ontstaan. En dat het niet is om individuele donoren uitsluitsel te geven over of ze wel of geen corona hebben gehad.

Collega-viroloog Bart Haagmans van het Erasmus MC bevestigt dat er testen zijn gemaakt om antistoffen te meten. “Die zijn beschikbaar, getest en gevalideerd.’’ Dit was voor de virologen een spannend proces. “Want het is belangrijk om te zien of die test antistoffen kunnen aantonen die specifiek dít virus kunnen herkennen’’, benadrukt hij. “Je moet geen valse positieven hebben, maar dat was niet het geval.’’

