Landbouwminister Perdue zal straks Trumps State of the Union niet bijwonen. Dit is waarom

IB

31 januari 2018

02u57

Bron: ANP

0

Als de Amerikaanse president Donald Trump straks zijn toespraak houdt, zal een van zijn ministers niet in het publiek zitten. In geval van een ongeval of aanval is dit om ervoor te zorgen dat de regering kan blijven bestaan.