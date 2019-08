Landbouwers smokkelen varkensperma in shampooflessen Australië binnen: twee tot drie jaar cel ES

14 augustus 2019

11u24

Bron: Belga 0 Buitenland Twee landbouwers uit West-Australië, die probeerden om in shampooflessen illegaal sperma van wilde varkens in te voeren vanuit Denemarken, zijn veroordeeld tot twee en drie jaar in de gevangenis.

Torben S. en Henning L., twee medewerkers van varkensboerderij GD Pork uit Australië, werden dinsdag opgepakt wegens inbreuken op de bioveiligheidswetten tussen mei 2009 en maart 2017, meldt de Australische minister van Landbouw Bridget McKenzie. De illegale feiten waren een "serieus risico" voor de Australische varkensindustrie, zei ze.

Het duo heeft schuldig gepleit aan verschillende beschuldigingen van medewerking aan de illegale import van varkensperma gedurende meerdere jaren. Torben S., directeur van GD Pork, kreeg drie jaar cel. Henning L., productiemanager, kreeg twee jaar.

Het bedrijf, dat momenteel in een faillissementsprocedure zit, kreeg 500.000 Australische dollar boete. Dat is meer dan 300.000 euro.

Kunstmatig kweekprogramma

Het varkensperma was het land binnengesmokkeld door Deense investeerders en werd gebruikt voor het kunstmatige kweekprogramma van het bedrijf. Ze bezwangerden er zeker 199 zeugen mee, die ruim 2.000 biggetjes zouden gebaard hebben, bericht de Australische openbare omroep ABC.

Mackenzie zei dat GD Pork het sperma illegaal het land binnensmokkelde om een oneerlijk voordeel te verwerven tegenover concurrenten via nieuwe genetische diversiteit. Deze zaak geeft blijk van een "verontrustende onverschilligheid tegenover de wetten die de levensvatbaarheid van 2.700 varkensboeren in Australië garanderen" en is "een duidelijke boodschap dat inbreuken op de Australische bioveiligheidsregels niet getolereerd worden".