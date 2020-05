Lancering van Virgin Orbit-raket mislukt kv

26 mei 2020

01u05

Bron: Belga, ANP 1 Het bedrijf Virgin Orbit van zakenman Richard Branson heeft tevergeefs geprobeerd een raket boven de Stille Oceaan te lanceren, meldt de Britse omroep BBC. De draagraket werd losgelaten onder de vleugel van een van de oude Boeing 747's van de Britse ondernemer die speciaal voor deze taak was omgebouwd. De raket had seconden later zijn motor moeten ontsteken, maar ingenieurs moesten de vlucht beëindigen.

Het is in dit stadium niet duidelijk wat er mis is gegaan, maar het bedrijf had van tevoren gewaarschuwd dat de kans op succes ongeveer fiftyfifty zou zijn. Uren later kwam Virgin Orbit met een verklaring. “De raket behield zijn stabiliteit na lancering en we staken onze eerstetrapmotor, Newton Three, aan. Toen deed zich een onregelmatigheid voor. Meer wordt duidelijk als onze ingenieurs de berg aan gegevens analyseren die we vandaag hebben verzameld”, aldus een woordvoerder. Op de vraag of de raket verloren is gegaan, reageerde de woordvoerder niet.

Er zijn meer dan twintig eerdere tests geweest, maar dit was de eerste keer dat LauncherOne daadwerkelijk werd losgelaten. Eerder deze week noemde Virgin Orbit de test van maandag “het hoogtepunt van een vijfjarig ontwikkelingsprogramma”.



Cosmic Girl (de naam van de Boeing) en de bemanning zijn veilig en keren terug naar de basis, tweette het bedrijf.