Lanceert EU allereerste strafprocedure tegen Polen? KVE

19u32

Bron: Belga 0 Donald Tusk Doet ze het of doet ze het niet? Zal de Europese Commissie morgen artikel 7 van het Europees verdrag activeren en Polen formeel tot de orde roepen voor de controversiële hervormingen van het Poolse gerecht? "Ik ben ervan overtuigd dat het uur van de waarheid dichterbij komt voor Polen", klinkt het vandaag in de gebouwen van de Commissie.

De kwestie-Polen staat morgen op de agenda van het allerlaatste college van de Commissie voor de kerstvakantie. Het is nog niet duidelijk of de Commissie aan de Europese lidstaten zal voorstellen om formeel vast te stellen dat er in Polen een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending van de Europese waarden. Vanmiddag luidde het dat de 28 commissarissen het hele dossier nog eens tegen het licht zullen houden en dat hun beslissing dus nog niet vastligt.

De gewraakte hervormingen geven het Poolse Hooggerechtshof meer bevoegdheden, terwijl de politiek zijn greep op het Hof zou versterken. Bovendien zouden door de pensioenleeftijd van de rechters aan het Hof te verlagen van 70 naar 65 jaar twee op de vijf van de huidige rechters hun ambt moeten neerleggen. De hervormingen werden al door het parlement goedgekeurd, maar moeten nog door president Andrzej Duda worden ondertekend. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Duda zijn veto zal stellen, een demarche die de activering van artikel 7 nog zou kunnen stoppen.

Als de Commissie de stap zet, komt het dossier op de tafel van de Europese lidstaten terecht. Daar moeten vier op de vijf lidstaten (minstens 22 van de 28) instemmen met een formele waarschuwing die de deur openzet voor effectieve sancties. Daarvoor is echter unanimiteit vereist, maar de Hongaarse premier Viktor Orban liet al weten zijn veto te zullen stellen. De zwaarst mogelijke sanctie is de schorsing van het Poolse stemrecht in de vergaderingen van de lidstaten.

Bij de Commissie luidde het dat voor Warschau "het uur van de waarheid dichterbij komt". "We zijn al heel lang in gesprek en wat zien we? Er is nog niets veranderd of verbeterd. Integendeel." De Commissie houdt wel rekening met de timing van haar beslissing. "Morgen is het laatste college voor Kerstmis. Is dat wel het ideale moment?"

Na afloop van het college zal vicevoorzitter Frans Timmermans de positie van de Commissie toelichten. Zijn persconferentie wordt na de middag verwacht.