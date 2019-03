Lamsvlees uit Nieuw-Zeelandse supermarkt blijkt rund: hindoe eist dat keten helende reis naar India betaalt



14 maart 2019

Bron: Stuff.co.nz 0 Een hindoeïstische man die in een Nieuw-Zeelandse supermarkt lamsgebraad kocht, het klaarmaakte en ervan at totdat hij ontdekte dat het om rundvlees ging, spant mogelijk een rechtszaak in. Jaswinder Paul eist dat de de directie van de keten Countdown als compensatie een wekenlange helende reis naar zijn geboorteland vergoedt.

De zaak dateert van september. Een foute etikettering in het filiaal in het stadje Blenheim ligt aan de basis van het euvel. Paul nuttigde rundvleees terwijl hij in de veronderstelling was dat het om lamsvlees ging. Koeien worden in het hindoeïsme aanzien als heilig. Heel veel hindoes eten nooit rundvlees.

Paul die al meer dan twintig jaar in Nieuw-Zeeland woont, is van mening dat zijn religieuze gelofte is gebroken. Om terug in het reine te komen met zichzelf moet hij een zes weken durende reis naar India maken. Hindoepriesters zullen ginds verschillende zuiveringsrituelen uitvoeren. De man vindt dat Countdown de reiskosten moet vergoeden en ook een compensatie moet betalen voor de gemiste inkomsten van zijn kapperszaak.

Countdown, de grootste supermarktketen van Nieuw-Zeeland, is dat allemaal niet van plan. Een woordvoerster bood namens de keten haar verontschuldigingen aan. Paul kreeg in september van de directie een aankoopbon van 200 Nieuw-Zeelandse dollar (120 euro), waarmee Countdown in de veronderstelling was dat de zaak was afgehandeld. Paul weigerde de aankoopbon en hoorde maandenlang niets. Hij contacteerde eind vorige maand de directie opnieuw om zijn grieven te uiten, zonder succes. De kapper heeft naar eigen zeggen weinig zin in een proces tegen een groot bedrijf. “Door de nalatigheid van iemand anders verzaak ik aan mijn godsdienst. Mijn familie in India zal mij niet accepteren zolang de voorwaarden van mijn geloof geschonden blijven”, verklaarde hij aan Nieuw-Zeelandse media. Wordt allicht vervolgd.