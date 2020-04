Lamborghini schakelt over naar productie mondmaskers JG

02 april 2020

16u21

Bron: Belga 2 De Italiaanse sportwagenfabrikant Lamborghini heeft de productie opgestart van mondmaskers en beschermende brillen voor medisch gebruik. Dat meldt het bedrijf donderdag.

Het dochterbedrijf van de Volkswagengroep is het zoveelste bedrijf in rij dat mondmaskers begint te produceren vanwege de coronacrisis. In Italië gingen andere producenten van luxegoederen of kledij Lamborghini voor. Armani bijvoorbeeld maakt beschermende kledij en ook Prada is op de kar gesprongen.

De productie van Lamborghini gaat naar een ziekenhuis in Bologna, de stad in het noorden nabij de hoofdzetel in Sant'Agata Bolognese.

