Lamborghini op Duitse snelweg crasht na straatrace op achterligger, die sterft in autobrand mvdb Bron: Bild

10 oktober 2020

19u12 2 Een mogelijke straatrace op een Duitse snelweg heeft deze middag het leven gekost aan een achterliggende passant, zo meldt Bild.

Een Lamborghini op de snelweg A66 slipte ter hoogte van Hofheim am Taunus (Hessen), vloog tegen de vangrail en knalde tegen twee achterliggende voertuigen: een Skoda en een Opel Corsa. De Lamborghini en de Skoda vatten vuur. De 29-jarige bestuurder van de bolide kon zichzelf in veiligheid brengen. De inzittende in de Skoda kon niet meer aan de vlammen ontsnappen en liet het leven.

De politie heeft aanwijzingen dat de Lamborghini aan het racen was met een andere Lamborghini en een Porsche. Beide sportwagens vluchtten na de crash. De bestuurder van de gecrashte Lamborghini is een 29-jarige uit Frankfurt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de Opel Corsa-rijder is gehospitaliseerd. De Duitse justitie is een opsporingsonderzoek gestart. Het ongeval greep plaats om iets voor 13.30 uur. De politie sloot de snelweg urenlang af voor sporenonderzoek. De overleden persoon zou een vrouw zijn, maar die informatie kreeg Bild nog niet bevestigd van de politie.

In 2019 werden twee straatracers in Berlijn in beroep veroordeeld voor moord. Ze kregen een levenslange gevangenisstraf. Hun fatale ‘wedstrijd’ eindigde in 2016 met de dood van een derde bestuurder. Het hof oordeelde dat de beschuldigden goed genoeg wisten dat hun race levens kon kosten en dat hun daden getuigden van verregaande nalatigheid.

