Lalitha (16) beviel op haar veertiende nadat ze verkracht werd: "Pas nu krijg ik gerechtigheid" TTR

02 juli 2018

20u09

De man die Lalitha (16) op haar veertiende verkrachtte was een vriend van de familie (55). Het tienermeisje uit India durfde uit schaamte niet aan haar vader te vertellen wat er was gebeurd. Pas wanneer ze niet meer kon verbergen dat ze zwanger was, deed ze noodgedwongen haar relaas. Haar verkrachter werd vorige week, pas twee jaar na de feiten, gearresteerd. Dat schrijft BBC.

Toen haar vader hoorde wat er met zijn dochter was gebeurd, deed hij onmiddellijk aangifte bij de politie. De politie beloofde de zaak te onderzoeken, maar het bleef muisstil. Intussen was de dader op vrije voeten. “Ik wilde dat hij voorgoed in de gevangenis zou belanden, dat is alles wat ik wou”, getuigt Lalitha. Volgens de politie konden ze de man niet aanhouden zolang ze geen DNA-resultaten hadden ontvangen.

Agenten kloppen vaak ellenlange werkdagen en worden onderbetaald in India, zo bericht BBC. Slachtoffers, zoals Lalitha, moeten daarom vaak jaren wachten vooraleer ze gerechtigheid krijgen.

Kastelozen

India wordt dagelijks opgeschrikt door verkrachtingen. Zo werden in 2016 maar liefst 40.000 verkrachtingen gerapporteerd bij de politie, maar lang niet alle slachtoffers doen aangifte vanwege het stigma dat rond verkrachtingszaken hangt.

De Indiase autoriteiten voerden een wet in waarbij een slachtoffer van verkrachting een vergoeding van 500,000 Indiase roepie ontvangt. Dit geldt enkel wanneer een slachtoffer tot de kasteloze Dalits of de Onaanraakbaren – een groep onderaan de maatschappelijke ladder - behoort. De slachtoffers ontvangen het geld van de staat nadat de politie de zaak heeft geregistreerd. Lalitha en haar vader hebben tot op vandaag het geld nog steeds niet ontvangen.

BBC onderzocht waarom de zaak van Lalitha niet werd behandeld en waarom ze het geld nog niet had ontvangen. Zowel de agenten als de Indiase autoriteiten konden geen precies antwoord formuleren op die vragen. Bovendien blijkt de verklaring die de politie noteerde niet te kloppen. Op het moment van de feiten was Lalitha veertien jaar oud, maar in het rapport staat te lezen dat ze twintig jaar was. Volgens een agent werd het tienermeisje door een arts onderzocht. "Dokters liegen nooit", vertelde hij aan BBC. Wat in het rapport te lezen stond, kon dus onmogelijk fout zijn, aldus de agent.

Gerechtigheid

Lalitha’s vader heeft geen vertrouwen meer in het politieonderzoek, dat intussen al twee jaar aansleept. Volgens hem heeft de dader de politie omgekocht. De vader van het tienermeisje heeft de Indiase autoriteiten al verschillende keren om hulp gevraagd om de zaak in stroomversnelling te brengen, maar niemand reageert op zijn verzoek.

Vorige week kregen Lalitha en haar vader dan toch goed nieuws te horen van de politie: de dader was aangehouden, een dag nadat BBC een artikel had gepubliceerd over de zaak. Volgens de Indiase autoriteiten wordt er een nieuw onderzoek geopend en zal het tienermeisje binnenkort het geld ontvangen. De dader riskeert een celstraf van tien jaar.