Lagerhuis werkt aan wet tegen no-dealbrexit

03 april 2019

19u56

Bron: ANP 0 Het Britse Lagerhuis gaat proberen een wet die de no-dealbrexit uitsluit, op te stellen. Het besluit is genomen met een meerderheid van slechts één stem. Het is de bedoeling dat dit vandaag nog lukt.

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de brexit langer uitstelt of afblaast.