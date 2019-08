Lagerhuis-voorzitter John Bercow zal niet toestaan dat Boris Johnson parlement opschort om brexit door te duwen kv

13 augustus 2019

23u26

Bron: Reuters 0 John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, zal niet accepteren dat premier Boris Johnson het parlement opschort om zonder hun goedkeuring alsnog de brexit uit te voeren. Dat meldt de Telegraph vandaag.

De uitspraak komt een dag nadat een opiniepeiling van de Daily Telegraph uitwees dat een meerderheid van de Britten vindt dat premier Boris Johnson het Verenigd Koninkrijk “sowieso” uit de Europese Unie moet halen, zelfs als dat een schorsing van het parlement inhoudt.

“Het enige waarover ik me duidelijk uitspreek, is dat het Lagerhuis zijn gang kan gaan”, zei Bercow volgens de krant aan een publiek in Edinburgh. De voorzitter stelde dat hij elke poging om het parlement te omzeilen of op te schorten om de brexit uit te voeren, zal aanvechten.



Het is niet de eerste keer dat Bercow aankondigt dat hij zich zal verzetten tegen een opschorting van het parlement. Toen kandidaat-premier Dominic Raab in juni hetzelfde plan opperde om het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie te halen, reageerde Bercow dat dit “vanzelfsprekend niet kan”. “Dat staat zo als een paal boven water dat het eigenlijk niet gezegd hoeft te worden, maar blijkbaar moet ik dat toch nog eens herhalen”, stelde hij toen.

Het is uiteindelijk koningin Elizabeth die formeel de beslissing moet nemen om de parlementaire zittijd te beëindigen. De meeste Britse politici willen het staatshoofd echter uit de hele brexitsaga houden.