Lagerhuis-voorzitter Bercow belooft “creativiteit” om te beletten dat Boris Johnson wet negeert LH

13 september 2019

12u57

Bron: Reuters, The Independent 0 John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft gisteren in krachtige bewoordingen verklaard dat hij “parlementaire creativiteit” zal gebruiken om ervoor te zorgen dat premier Boris Johnson het wettelijke verbod op een brexit zonder akkoord niet kan negeren. Bercow haalde tijdens een lezing voor advocaten ook uit naar Johnson.

Johnson heeft al meermaals gezworen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, ook als er geen akkoord met Brussel is. De Conservatieve premier liet optekenen “dat hij nog liever dood in een gracht ligt” dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

Het Britse parlement liet echter een wet vastleggen dat Johnson bij de EU om drie maanden moet vragen mocht er op 31 oktober nog geen deal op tafel liggen. Daardoor dreigt eind volgende maand een ongekende constitutionele crisis, na het einde van de tijdelijke opschorting van het Britse parlement. Volgende week moet het Hooggerechtshof zich nog uitspreken over de beslissing om het parlement tot 14 oktober op te schorten.

Bercow, die door de regering wordt beschuldigd dat hij de regels breekt door het parlement te helpen om een uitstel van de brexit te forceren, zei dat het “verbazingwekkend” is dat er voorgesteld wordt om de wet niet te gehoorzamen. “Als we dat punt naderen, dan kan ik me voorstellen dat het parlement dat zal proberen te voorkomen”, zei Bercow tijdens een lezing voor advocaten. “Als dat extra procedurele creativiteit vereist, kan ik garanderen dat dat zal gebeuren ook en noch de bestaande regelgeving, noch het tikken van de klok zal dat beletten.”

Weigeren om een uitstel van de brexit te vragen, is als een bankoverval goedpraten omdat het geld wordt geschonken aan een goed doel

Bercow, die deze week aankondigde dat hij ten laatste op 31 oktober zal aftreden als voorzitter van het Britse parlement, zei ook dat de brexit er alleen mag komen onder de vorm van een akkoord dat is goedgekeurd door de parlementsleden. De wet negeren zou volgens hem “een vreselijk voorbeeld” voor de samenleving zijn.

Bercow haalde tot slot ook uit naar de harde strategie van Johnson en zijn regering. “Weigeren om een verlenging van het artikel 50 te vragen omdat het de meest nobele manier is om uit de EU te stappen, is als een bankoverval goedpraten omdat het gestolen geld onmiddellijk zal worden geschonken aan een goed doel.”