Lagerhuis loopt leeg wanneer dit parlementslid na de brexitstemming nog de slechte treinverbinding in zijn dorp wil aankaarten: “Heel jammer” TVC

16 januari 2019

14u03 0 Heel wat Britse parlementariërs zakten gisteren af naar Londen om hun stem uit te brengen over de brexitdeal. Een historisch belangrijk moment, maar naast dit agendapunt stonden er ook nog andere punten op het programma . Zo wilde parlementslid Kevan Jones de problemen van zijn kiezers aankaarten. Alleen stroomde de zaal na de stemming leeg en bleef hij moederziel alleen achter.

Toen Kevan Jones, parlementslid uit North Durham, gisterenochtend opstond, hoopte hij de kans te krijgen om de problemen van zijn kiezers met de rest van het Verenigd Koninkrijk te delen. Zij kampen namelijk met een slechte treinverbinding vanuit Chester-le-Street, waarop eindeloze vertragingen en afgelastingen zijn. Zowel op professioneel, als op privé vlak zorgt dit voor problemen.

Jammer voor Jones kwam hij pas ná de stemming over de brexitdeal aan het woord. Alle parlementariërs stonden massaal op en verlieten de zaal. Amper acht andere mensen bleven over om naar Jones te luisteren. Het parlementslid zegt het jammer te vinden dat de leden niet de tijd nemen om te luisteren naar de grieven van zijn kiezers.

“Vanavond werden we in beslag genomen door het brexitdebat, maar het is volgens mij nuttig om ons eraan te herinneren dat andere problemen ook belangrijk zijn voor onze kiezers”, aldus Jones. “Ondanks de belangrijke overwegingen vandaag willen onze kiezers door met hun leven.”

