Lagerhuis aan de slag met brexitwetgeving: geraakt Johnsons deal nog op tijd door parlement? TT

22 oktober 2019

06u30

Bron: ANP 0 Britse parlementariërs mogen zich vandaag buigen over de nieuwe brexitwetgeving. De regering wil die in drie dagen tijd door het Lagerhuis loodsen, maar moet die planning nog wel voorleggen aan de parlementsleden.

De regering van premier Boris Johnson maakt veel haast met het doorvoeren van de wetgeving, omdat ze vasthoudt aan vertrek uit de EU op 31 oktober. Het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, heeft bekendgemaakt dat de behandeling van de zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB) in het Lagerhuis donderdag moet worden afgerond.

Die WAB zet de nieuwe brexitdeal met de EU om in Britse wetgeving. Er mag vandaag voor het eerst over worden gestemd. Volgens Britse media maakt Johnson wel een kans die stemming te winne. Daarna moet de regering formeel het tijdsschema ('programme motion') presenteren voor de verdere behandeling van de wetgeving. Het zou een flinke nederlaag voor Johnson zijn als die wordt weggestemd. De oppositie mort dat drie dagen veel te weinig tijd is om dergelijke complexe wetgeving te behandelen.

Een andere potentiële valkuil voor Johnson is dat ook nog amendementen kunnen worden ingediend. Dat betekent dat tegenstanders deze week met voorstellen kunnen komen die voor de regering onacceptabel zijn, zoals de invoering van een douane-unie met de EU. Of die voorstellen een meerderheid zouden halen, is nog koffiedik kijken. Na de gang door het Lagerhuis gaat het wetsvoorstel sowieso ook nog naar het Hogerhuis, het House of Lords. Dat moet volgens de regering vrijdag gebeuren.

Raakt alle wetgeving op tijd rond zonder ongelukken, kan het Verenigd Koninkrijk volgende week donderdag, 31 oktober, de Europese Unie verlaten. Wat er ook gebeurt, in Londen gaan opnieuw geruchten rond dat er snel verkiezingen kunnen komen, of de brexit er nu komt of niet.