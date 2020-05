Lage verwachtingen bij lancering derde onderhandelingsronde tussen EU en Britten LH

11 mei 2020

18u49

Bron: Belga 0 Met een videoconferentie tussen hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost is vandaag de derde onderhandelingsronde over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op gang getrapt. Waarnemers vrezen dat ook deze gespreksronde weinig vooruitgang zal opleveren.

Europeanen en Britten onderhandelen sinds begin maart over een vrijhandelsakkoord en andere aspecten van hun toekomstige relaties. De tijd dringt, want eind dit jaar verstrijkt de overgangsperiode waarin het VK nog steeds deel uitmaakt van de douane-unie en de eenheidsmarkt. De voorbije twee gespreksrondes hebben echter bitter weinig vooruitgang opgeleverd.

"We hebben nood aan tastbare vooruitgang op alle domeinen, inclusief open en eerlijke concurrentienormen", stelde Barnier maandag na afloop van zijn onderhoud met Frost. Na de vorige gespreksronde, eind april, beklaagde de Fransman zich erover dat de Britten met de voeten slepen en zich niet echt lijken te engageren om een aantal belangrijke kwesties op te lossen.

Canadees model

Ook de Britten vinden op hun beurt dat het Europese kamp te weinig beweegt. Londen aast op een lucratief handelsakkoord naar Canadees model, maar de Europeanen eisen in ruil garanties dat er aan de andere kant van het Kanaal geen gedereguleerde economie ontstaat die oneerlijk gaat concurreren met de Europese. "Er moet een juist evenwicht tussen rechten en plichten zijn", beklemtoonde Barnier vandaag opnieuw.

Ook het dispuut rond de verdeling van visquota blijft de onderhandelingen bezwaren. Die knoop zou nochtans tegen volgende maand doorgehakt moeten worden. In juni moeten de EU en het VK ook beslissen of ze de overgangsperiode met één of twee jaar willen verlengen. Ondanks de haperende onderhandelingen, en de economische ravage die de coronapandemie intussen aanricht, wil de conservatieve regering in Londen daar vooralsnog niet van weten.

Industrie maakt zich grote zorgen

De situatie baart de Europese industrie grote zorgen. "Het verstrijken van de overgangsperiode zonder akkoord zal van een reeds moeilijke economische situatie een catastrofe maken", waarschuwde het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) maandag. Niettemin is het "jammer genoeg realistisch dat de hoofdonderhandelaars ook op het einde van deze week opnieuw met lege handen zullen achterblijven", vreest de BDI.

Lees ook: IMF wil dat Britten brexitdeadline verlengen