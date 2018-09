Lage levensverwachting was reden om voor Trump te stemmen tijdens presidentsverkiezingen in 2016 Annick Wellens

05 september 2018

12u43 1 Amerikaanse inwoners maken zich op voor de tussentijdse verkiezingen in november. Daarbij zal de stem die ze uitbrengen bepaald worden door verschillende factoren. Zo toont recent onderzoek aan dat de leeftijdsverwachting en algemene gezondheid voor velen een rol speelden bij het uitbrengen van hun stem tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Hetzelfde gebeurt mogelijk in november.

“Hoewel de levensverwachting in vele delen van het land toeneemt – voornamelijk in steden – zien we dat de levensverwachting voor het Amerikaanse platteland helemaal niet stijgt”, aldus de onderzoekers aan de universiteit van Colombia. Zulke gezondheidsverschillen speelden volgens hen een belangrijke rol bij de stemkeuze in 2016.

Om die stelling te testen, bestudeerden de onderzoekers publieke gezondheidstatistieken van talrijke regio’s. Ze vergeleken de stemresultaten van 2008 met die van 2016, hetzelfde deden ze met het sterftecijfer van een regio. Andere factoren waar de onderzoekers rekening mee hielden, waren: etniciteit, opleiding, inkomen, werkloosheidpercentages en ziekteverzekeringrentes.

Door de vergelijking te maken, concludeert het onderzoek dat de levensverwachting stemmers beïnvloedde de laatste presidentsverkiezingen. Het was al langer bekend dat vooral misnoegde Amerikanen voor Donald Trump stemden: “Mensen die zich in de steek gelaten voelde, ouderen, laagopgeleiden en blanke kiezers is het doelpubliek van de huidige president. Maar onze resultaten tonen aan dat slechte gezondheidsvooruitzichten een belangrijke marker van ontevredenheid, angst en ontmoediging zijn.” Er is een samenhang stellen de onderzoekers. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als een oorzaak-gevolgrelatie.

Obamacare versus Trumpcare

Hoe dan ook speelt gezondheid een belangrijke rol voor toekomstig Amerika. Aangezien Trump komaf maakte met Obamacare, zijn de kosten veel hoger voor personen die plots ziek vallen. Staten mogen immers zelf beslissen welke minimale diensten ze aan hun inwoners verlenen en dat kunnen er zelfs helemaal geen zijn. Werkgevers zijn niet langer verplicht om een verzekering te voorzien voor hun werknemers en Amerikanen moeten zich zelf ook helemaal geen individuele verzekering aanschaffen. Dan zijn de kosten natuurlijk wel erg hoog wanneer ze in het ziekenhuis belanden.

Dat alles kan wel eens zijn parten spelen tijdens de volgende presidentsverkiezingen.