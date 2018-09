Lage decolletés van bruidjes zitten Italiaanse priester hoog, hij pleit voor 'fatsoentaks': "Betalen voor te blote trouwjurk in de kerk" David van der Heeden

05 september 2018

20u16

Bron: AD.nl 0 Een priester uit het Italiaans Oriago, nabij Venetië, is het zat om nog langer in de bodemloze decolletés van trouwlustige dames te moeten staren. De Roomse geestelijke ziet met afgrijzen de halslijn van trouwjurken lager en lager worden en stelt daarom voor een fatsoenstaks in te voeren. Hoe lager het japonnetje, hoe hoger de prijs.

De door het celibaat gebonden prelaat Cristiano Bobbo kan het niet meer aan dat bruidjes zijn kerk betreden met uitzicht op een voor hem helse afgrond. "We zouden een vergoeding moeten heffen die in verhouding staat tot het fatsoen van de trouwjurk'', bepleit de priester. "Wie zich grof of vulgair uitdost, dus het minst gekleed, betaalt het meest voor de trouwceremonie."



Al het wulpse vrouwenvlees zit de devote katholiek zo hoog dat hij zijn parochianen er een brief over schreef. Bruiden zouden hun heilige verbintenis moeten aangaan in creaties die ‘eenvoudig’ zijn en van ‘goede smaak’ getuigen, aldus Bobbo. Tot zijn grote frustratie ziet hij voor het altaar een stijgend aantal outfits dat 'niet geschikt is voor een kerkelijk huwelijk'.

Speelse provocatie

"Trouwdiensten zijn verworden tot glamoureuze sociale evenementen in plaats van spirituele plechtigheden", betoogt de Italiaanse pater. Bobbo geeft toe dat zijn idee voor een heffing op een weelderige borstpartij een 'speelse provocatie' is, maar desondanks iets dat hij graag zou willen invoeren. "Al heeft het maar een kleine kans van slagen'', voegt hij eraan toe.

Preuts?

Het vrome voorstel leidt op sociale media tot grote hilariteit en een verhitte discussie. Veel Italianen verwijten de geestelijke 'preutsheid' en zeggen dat hij zijn greep op de werkelijkheid kwijt is. "Het lijkt wel of we teruggaan naar de jaren 40, toen er nog karrenvrachten taboes bestonden'', schrijft iemand op Twitter. "Wordt er nog iemand opgewonden van een laag uitgesneden hals?''



Onvermijdelijk krijgt Bobbo ook de seksuele misdragingen van zijn collega-geestelijken aangewreven. "Dan zouden we de kerk ook moeten belasten op basis van het aantal misbruikslachtoffers dat kerkleiders hebben gemaakt.'' Anderen zijn minder streng en steunen het standpunt. "Ah, eindelijk wat gezond verstand'', zegt een dame. "Als mensen halfnaakt willen verschijnen, waarom gaan ze dan trouwen in de kerk?''