Laffe tieners gooien bloem en eieren over gehandicapte vrouw, daarna gaan ze trots met haar op de foto Sven Van Malderen

30 juli 2018

12u47

Bron: Daily Mail 0

Laffer wordt het niet meer: in het Verenigd Koninkrijk hebben vijf tieners vorige vrijdag een gehandicapte vrouw besmeurd met bloem en eieren. Daarna poseerden ze trots naast haar voor een foto. Vier van de daders -tussen vijftien en zeventien jaar- zijn intussen gearresteerd.

Het slachtoffer zat op een bank in een park in Suffolk en zou iets tegen de jongens geroepen hebben. Uit wraak gooiden ze vervolgens de smurrie over haar heen. Allicht was het ook een van hen die de foto vervolgens op sociale media zette. Volgens de politie werd de vrouw niet fysiek aangevallen, ze was wel zwaar onder de indruk van de feiten.

"Zo'n gedrag is compleet onaanvaardbaar", aldus inspecteur Anthony Bridgland. "Heel wat buurtbewoners reageren bezorgd, op internet klinkt razernij. Maar jullie mogen er allemaal van op aan: we gaan deze zaak heel stevig in handen nemen."

"Altijd miserie"

Andrew Willsher (46) heeft de wijk tot zijn grote frustratie zien achteruitboeren. "Er hangen regelmatig van die groepjes rond in parken en winkels. Ze hebben niets te doen, dus veroorzaken ze maar problemen. Iedereen probeert hen te ontwijken omdat ze weten dat er anders miserie van komt."

Een oudere buurtbewoonster probeert het park zo veel mogelijk te vermijden. "Om 17 uur spreken ze daar af om drugs te nemen en alcohol te drinken. Mijn ogen zijn heel slecht, ik zou het dus niet eens zien als ze me plotseling zouden aanvallen. En ik twijfel ook of mijn assistentiehond me zou beschermen. Ik loop met een stok, maar dan vooral om mezelf te kunnen verdedigen als het nodig zou zijn."

"Schrik van de buurt"

"Ik heb ze al veel op die bankjes zien zitten", voegt een andere dame toe. "Ze zijn de schrik van de buurt. Ik passeerde op die plaats toen er al twee agenten aanwezig waren, ik vroeg me af wat er gebeurd was. Even later kreeg ik telefoon van mijn dochter om te vragen of ik oké was. Schandalig wat er met die vrouw gebeurd is. Hoe zouden ze reageren als het hun moeder, oma of zus zou overkomen?"

"Waar gaat deze wereld toch naartoe? Wat zullen onze kleinkinderen nog allemaal moeten meemaken? Die jongens moeten met naam en toenaam te schande gezet worden. Als ze 'moedig' genoeg zijn om een selfie online te zetten moeten ze er de gevolgen maar van dragen."

"Ze kan niet om met aandacht"

Katherine Brame is een vriendin van het slachtoffer. "Ik word hier zo triest van. Ze lijdt aan een zware aandoening die voor de buitenwereld niet meteen zichtbaar is. Mensen uit de buurt willen haar nu helpen en geschenken geven, maar met die aandacht kan ze niet mee om. Als u toch een steentje wil bijdragen, geef dan wat geld aan een goed doel rond mentaal welzijn. Zo'n organisaties kunnen alle steun gebruiken en dan zal ze misschien écht geholpen worden."

"Stop met dreigberichten"

Vermits de daders nog minderjarig zijn, mag hun identiteit niet bekendgemaakt worden. Op sociale media is echter een heuse heksenjacht losgebarsten. Onder meer komiek Robin Armstrong roept zijn honderdduizenden volgers op Twitter op om het hen betaald te zetten. "Die ene foto zegt meer dan genoeg. Ik ken jullie namen, jullie gaan opgejaagd wild worden. De enige afbeelding die er nu nog van jullie zal komen, zal jullie mugshot zijn."

Een naamgenoot van een van de daders werd echter al ten onrechte beschuldigd. "Ik wil even verduidelijken dat ik hier niets mee te maken heb", liet die persoon weten. "Ik ben veel ouder dan die jongens op de foto. Nu dat opgehelderd is, zou ik graag hebben dat jullie stoppen met die dreigberichten."