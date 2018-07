Laffe tieners die gehandicapte vrouw met eieren en bloem bekogelden, krijgen politiebescherming: "Walgelijk, wat een crapuul" AV

31 juli 2018

11u28

Bron: The Sun 0 In Bury St Edmunds, Suffolk, hebben vijf laffe tieners vorige vrijdag een gehandicapte vrouw besmeurd met bloem, water en eieren. Daarna poseerden ze trots naast haar voor een foto. Alle daders - tussen vijftien en zeventien jaar - zijn intussen gearresteerd. Ze zouden politiebescherming krijgen in het geval ze zélf aangevallen zouden worden.

Het was de familie van één van de vijf verdachten die bij de politie aanklopte met de vraag of de jongeren politiebescherming konden krijgen. De families vinden dat de tieners wel heel hard worden aangepakt op het internet. Op sociale media is er als het ware een heuse heksenjacht losgebarsten. De families vrezen dan ook wraakacties.

De politie van Bury St Edmunds, Suffolk, bevestigde gisteren dat de daders én hun familie bescherming krijgen. Bovendien hebben de jongeren toegang tot een "noodnummer" waarop ze de politie meteen kunnen bereiken. De identiteit van de jongeren blijft onbekend aangezien ze nog minderjarig zijn.

"Wat een crapuul"

De lokale bevolking van Bury St Edmunds reageerde onthutst op het nieuws dat de jongeren politiebescherming zouden krijgen: "Het is walgelijk. Wat een crapuul." Stuart Blowers, een inwoner, voegt nog toe dat het tijd wordt dat de politie de noden van de slachtoffers eerst plaatst in plaats van verdachten bescherming te bieden.

Reactie van de familie

Eén van de moeders van de tieners zei nog dat de ophef rond het voorval de 16de verjaardag van haar zoon volledig zou verpesten. "We ontvangen dreigberichten omdat de naam van mijn zoon gelekt is op het internet. Dat meldde ik aan de politie en daarom worden we nu beschermd. Deze commotie hebben we momenteel echt niet nodig. Mijn zoon wordt 16 en er is hier familie voor zijn verjaardagsfeest."

De stiefmoeder van een andere tiener zei: "Zover ik weet, nam mijn zoon gewoon de foto. Hij gooide niet met eieren en bloem. Hij is geen crapuul. Hij is gewoon stom geweest."