Laffe overvaller schopt bejaarde vrouw (85) herhaaldelijk tegen hoofd in Eindhoven Pricilla Molle

18 november 2018

22u31 1 Bij een roofpoging werd een 85-jarige vrouw uit Eindhoven gisteravond zo toegetakeld dat ze zwaargewond en hevig bebloed naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Rond zeven uur 's avonds kwam de bejaarde vrouw terug van haar kaartclub toen ze ter hoogte van de rijtjeshuizen aan het Cassandraplein plotseling en met veel geweld door een onbekende man werd overmeesterd. Hij schopte haar meerdere keren tegen het hoofd, waardoor ze zwaargewond raakte.

Die man zette het zonder buit op een lopen en liet de vrouw alleen achter op de weg. Het 85-jarige slachtoffer schreeuwde om hulp en kon even later naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie tilt zwaar aan de feiten: “Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen.”

Witte capuchon

Na de roof werd meteen een buurtonderzoek uitgevoerd, en verzamelde de technische recherche sporen. Er wordt gekeken of camera's in de buurt beelden hebben gemaakt waarop iets te zien is, zoals de dader. Van hem is slechts een summier signalement bekend: hij zou een witte capuchon hebben gedragen.

De vrouw was behoorlijk van slag, verward en geschrokken door wat haar overkomen was. Na behandeling in het ziekenhuis moet ze het nu rustig aan doen.