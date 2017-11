Lachende paus op weg naar zaligverklaring TT

14u22

Bron: ANP 0 AP Paus Johannes-Paulus I in 1978. Paus Johannes-Paulus I, die slechts 33 dagen tot zijn plotselinge dood regeerde in 1978, is een stap dichterbij een heiligverklaring gekomen. Dat meldt het Vaticaan.

Johannes-Paulus I (Albino Luciani) die vanwege zijn vriendelijke voorkomen en goedheid de lachende paus werd genoemd, was de kortst dienende paus in de moderne historie. Zijn overlijden kwam als een schok. Er zijn altijd geruchten geweest dat hij niet aan een hartaanval is overleden, maar vermoord is.

Paus Franciscus heeft ingestemd met een proces van zaligverklaring. Om daaraan te voldoen moet de kerk erkennen dat Luciani een heldendaad heeft verricht. Om uiteindelijk heilig te worden verklaard moet een kandidaat een door de kerk erkend wonder hebben verricht.

In het Vaticaan is een speciale commissie die zich bezighoudt met zalig- en heiligverklaringen, de zogenoemde Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen.