Lachen geblazen: Franse dorpelingen moeten van burgemeester een week vrolijk zijn Frank Renout

18 september 2019

22u36

Bron: AD.nl 0 Bewoners van een Franse gemeente bij de Atlantische kust, hebben opmerkelijke nieuwe gemeentelijke regels opgelegd gekregen. Ze moeten een week lang verplicht lachen en vrolijk zijn. En dat niet alleen. “Treurige muziek en films en boeken met een verdrietige afloop zijn verboden.”

Dat staat in een decreet dat is uitgevaardigd door burgemeester Freddy Riffaud van Essarts-en-Bocage, in de Loire-streek. “Alle inwoners mogen hun vrolijkheid de vrije loop laten’’, staat in het decreet.



De maatregelen gelden van 5 tot en met 11 oktober. “Het is heel serieus’’, zegt burgemeester Riffaud. “We houden die week een cultureel festival, dat in het teken staat van de blijdschap. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Met dit decreet maken we dat festival officieel, willen we de blijdschap ook officieel vastleggen die week.’’

‘Meeste depressieve land ter wereld’

Frankrijk staat niet bekend als een land van ‘vrolijke Fransen’. Dagblad Le Parisien schreef al eens over ‘het meest depressieve land ter wereld’. In internationale onderzoeken naar geluk eindigen de Fransen altijd in de laagste regionen.



“We willen af van de zwartgalligheid, van het pessimisme’’, zegt Riffaud over zijn decreet. Maar in de tekst klinkt wel degelijk een knipoog door. Het besluit zou zich baseren op ‘Het wetboek van Blijdschap’ en gebaseerd zijn op de officiële vaststelling dat ‘negatieve emoties zich snel verspreiden en verwoestingen aanrichten’.

Klagers en zuurpruimen ongewenst

De inwoners van Essarts-en-Bocage zijn straks verplicht drie keer per dag te lachen, dagelijks naar 10 mensen te glimlachen, en elke dag van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds in een goed humeur te zijn.

Tegenstanders worden geweerd. “Iedereen die het uiten van vrolijkheid tegenwerkt zal van ons grondgebied geweerd worden’’, aldus artikel 2 van het decreet. “Boze mensen, klagers en zuurpruimen worden verplicht hun chagrijn buiten de stadsgrenzen te laten’’, staat in artikel 3.

Burgemeester Riffaud laat weten dat er geen boetes zullen worden uitgedeeld aan zwartkijkers. “Nog niet dit jaar, in ieder geval. We willen onze inwoners vooral áánmoedigen vrolijk te zijn.’’