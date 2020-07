Labrador ontsnapt en maakt tocht van 100 km naar vorige woning Michelle Desmet

20 juli 2020

10u37

Bron: CNN 15 In Kansas, in de Verenigde Staten, maakte de 4-jarige labrador Cleo een tocht van bijna 100 kilometer. De hond ontsnapte uit de tuin van de huidige woning en werd een week later gevonden door de nieuwe eigenaars in de vorige woning van het gezin.

“Mijn vrouw en ik kwamen terug van het werk en zagen een hond liggen aan de voordeur. Het leek alsof ze op iemand aan het wachten was", vertelt Colton Michael, de huidige eigenaar van het huis in Kansas. “Het diertje droeg geen halsband, maar was te aanhankelijk om een hond zonder baasjes te zijn. Gelukkig had ze een chip die de naam toonde van de eigenaars.”

“Mijn vrouw merkte op dat de familienaam van de hond dezelfde was als die van de vorige eigenaars”, vertelt hij verder. “We zochten de naam op Facebook, en zagen dat het gezin Cleo een week eerder als vermist had opgegeven.” Colton stuurde een bericht naar het gezin, die door het dolle heen was dat Cleo terecht was.

Herenigd

Hoe de hond de gevaarlijke rivier ongeschonden heeft overgestoken, is een raadsel. Twee jaar geleden verhuisden de baasjes van Cleo van de stad Kansas naar Missouri, zo’n 100 km verderop. “We zijn zo blij dat we herenigd zijn. We kunnen niet zonder haar”, vertelt Drew, het baasje van Cleo.

Lees ook:

