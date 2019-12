Labourleider Jeremy Corbyn blijft voorlopig aan IB

13 december 2019

04u38

Bron: The Guardian, BBC, Belga 4 In het Verenigd Koninkrijk wijzen de exitpolls op de zwaarste nederlaag voor Labour sinds 1935. Dat is slecht nieuws voor Labourleider Jeremy Corbyn, over wiens mogelijke ontslag de hele verkiezingsnacht gespeculeerd werd. Rond vier uur liet Corbyn echter weten voorlopig aan te blijven als partijleider.

“Ik zal de partij leiden in een reflectieperiode, zodat discussie kan plaatsvinden en we naar de toekomst kunnen kijken”, klonk het in zijn eigen kiesdistrict Islington North, dat Corbyn voor de tiende keer op rij won. “Ik wil duidelijk maken dat ik mijn partij niet zal leiden in een toekomstige verkiezingscampagne.”

Hoe lang Corbyn nog aan het roer wil blijven, maakte hij niet duidelijk. Hij blijft ook sowieso parlementslid voor Islington North, zei hij nog.

De Labourpartij stevent af op een dramatische verkiezingsnederlaag. De exitpolls gaven de linkse oppositiepartij gisterenavond 191 zetels op 650, een verlies van 70 zitjes. Dat is intussen bijgesteld naar 201 zetels, maar het verschil met de Conservatieven van Boris Johnson, die 357 zetels zouden binnenrijven, is zeer groot. “Dit is uiteraard een zeer teleurstellende nacht voor Labour”, gaf Corbyn toe.

De Labourleider wees de brexit aan als ‘de schuldige’. Dat heeft “het debat zo gepolariseerd, het normale politieke debat overgenomen en bijgedragen aan het resultaat voor Labour.” “Maar de problemen rond wonen, gezondheidszorg, onderwijs en milieu zullen niet weggaan omdat Boris Johnson de brexit kan hebben zoals hij ze wil. Ze zullen terugkomen, en die problemen zijn de kern van waar mijn partij in gelooft.”

Zware interne kritiek

Gedurende de avond en de nacht zwol de interne kritiek op Corbyn aan. Het Londense Labour-parlementslid Seb Dance schreef op Twitter dat mensen in zijn district “zeer boos waren over de brexit, ze haatten Johnson. Maar voor een ding waren ze banger: Jeremy Corbyn, deur na deur na deur.”

Ook parlementslid Siobhain McDonagh schrijft dat dit “de fout van slechts één man is. Zijn campagne, zijn manifest, zijn leiderschap: Jeremy Corbyn.”

lees verder onder de tweet:

I remember very well the canvass I did in a seat Labour hoped (still hopes!) to get. Huge anger at Brexit - they loathed Johnson. But they feared one thing more: Jeremy Corbyn.

Door after door after door.



Door after door after door. Seb Dance MEP 🌹🇪🇺(@ SebDance) link

Parlementslid Gareth Snell verwoordde het zo: “Op de een of andere manier hebben sommigen in de partijtop beslist dat de brexit stoppen veel belangrijker was dan de stemmen van brexitstemmers in het noordoosten en het centrum te respecteren. Ze hebben ons opgeofferd voor hun eigen ambities.” Het noordelijk gelegen kiesdistrict Blyth Valley, dat al sinds 1950 in Labour-handen was, ging vannacht voor het eerst naar een Tory. Wellicht moet Labour in de loop van de nacht nog meer pijnlijke nederlagen slikken.

“Waardelozer dan waardeloos”

“Het is Corbyn. Dat wisten we in het parlement. We wisten dat hij niet in staat was om te leiden, we wisten dat hij waardelozer dan waardeloos is in alle kwaliteiten die je nodig hebt om een politieke partij te leiden”, fulmineert Alan Johnson, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken voor Labour, aan een journaliste van de Daily Mirror.

De absolute partijtop blijft voorlopig nog achter Corbyn staan, en zou instructies hebben gekregen om het - voorlopig - teleurstellende resultaat aan de brexit te wijten. Maar dat is “leugenachtige onzin”, zegt Labour-kandidaat Phil Wilson op Twitter. “Jeremy Corbyns leiderschap was een groter probleem. Iets anders beweren, is compleet van de pot gerukt.”

Schaduwkanselier John McDonnell zei in het begin van de avond dat “passende beslissingen” genomen zouden worden als het resultaat van de exitpolls bevestigd wordt.

Jeremy Corbyn zelf hield zich in de loop van de nacht in eerste instantie opvallend stil. Hij hield het aanvankelijk bij een kort bedankje voor zijn kiezers op Twitter. “Jullie zijn het hart van onze partij en jullie hebben onvermoeibaar campagne gevoerd om te winnen zodat we kunnen bouwen aan een eerlijker land. Ik dank jullie allen.”

I promised @UKLabour would run the biggest people powered campaign our country has ever seen.



And you, our members and supporters, have done just that.



You're the heart of our party, and you have campaigned tirelessly to win so we can a build a fairer country.



I thank you all.

Drie stromingen

Professor Matthew Goodwin van de School of Politics and International Relations aan de University of Kent, die zich toelegt op het verklaren van de opkomst van het populisme, zegt op Twitter dat er na de schok van de exitpolls binnen Labour alvast een nieuw narratief aan het ontstaan is en dat een deel van het probleem is dat zich binnen de partij drie duidelijke stromingen aftekenen: de hoogopgeleide liberale linksen, de sociaal-conservatieve lageropgeleide traditionele linksen en tot slot studenten en etnische minderheden. Corbyn vervangen zal de problemen dus niet plotsklaps oplossen, klinkt het:

'The narrative' is already emerging. Replace Mr Corbyn and all shall be well. Not so. Labour's problem is that it's breaking into 3 parties (1) liberal degree-holding Brahmin Left, (2) dwindling blue-collar, socially conservative Traditional Left, (3) students + ethnic minorities