Labour wil in sneltempo nog wet laten goedkeuren die harde brexit onmogelijk maakt ADN

29 augustus 2019

21u50

Bron: Reuters 0 De Britse oppositiepartij Labour heeft aangekondigd dat het nog snel in het Lagerhuis een wet wil laten goedkeuren die alsnog moet beletten dat premier Boris Johnson een harde brexit kan doordrukken.

Met de opschorting van de werkzaamheden heeft Johnson dat parlement immers zo goed als buitenspel gezet om een no deal-brexit nog tegen te houden. Daar wil oppositieleider Jeremy Corbyn nog een stokje voor proberen te steken.

Zodra het parlement volgende week dinsdag terugkeert uit het zomerreces, wil Corbyn via een nooddebat wetgeving laten stemmen die moet beletten dat Johnson het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie laat vertrekken.



“We gaan hem dinsdag op een politieke manier proberen tegen te houden met een parlementair proces dat moet uitmonden in een wet om een no deal-brexit te voorkomen. We proberen ook te verhinderen dat hij het parlement stillegt in deze uitermate cruciale periode”, verklaarde Corbyn vanavond aan journalisten.