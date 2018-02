Labour wil Brits-Europese handelsrelatie onveranderd houden na brexit LB

26 februari 2018

13u55

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk moet na de brexit nog altijd deel uitmaken van de douane-unie met de EU. Labour-leider Jeremy Corbyn bevestigde dat standpunt vandaag in een speech. De Britse arbeiderspartij zet zich daarmee af tegen de Tories van premier Theresa May, die voor een harde brexit willen gaan. Maar dat is niet zonder risico: de meeste parlementsleden voor Labour zijn verkozen in een district dat voor de Britse uitstap uit de EU heeft gestemd.

De Britse socialisten hebben lang getalmd met een officieel standpunt over de brexit. Labour is, net als de Conservatives van premier May, intern erg verdeeld over de brexit. Daarbij komt nog dat de meeste Labour-parlementsleden eigenlijk verkozen zijn in een district dat zich voor de brexit heeft uitgesproken, maar zelf wel anti-brexit zijn, schrijft de BBC. Partijleider Jeremy Corbyn bleef er tot nog toe erg voor beducht die kiezers voor de borst te stoten. Zelf is hij overigens ook geen grote liefhebber van de Europese Unie.

Brussel wacht

Brussel vraagt echter al weken dat de Britten vaart zetten met het bekendmaken van hun officiële standpunt over de toekomstige relaties met het blok en de overgangsfase na de uitstap in maart 2019. Theresa May maakt het standpunt van haar regering vrijdag bekend, Labour doet dat vandaag al.

De socialisten trekken resoluut de kaart van de 'soft brexit', blijkt nu. Het Verenigd Koninkrijk moet in een douane-unie met Europa blijven, zei Corbyn vandaag in een speech. Dat wil zeggen dat er geen tarieven worden geheven op import uit of export naar de EU. Vrij verkeer van goederen dus.

Harde grens met Noord-Ierland

Belangrijkste reden voor Corbyn om die uitweg te kiezen, is Noord-Ierland. Als het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie blijft, moet er ook geen 'harde grens' komen tussen Noord-Ierland - dat als deel van Groot-Brittannië uit de EU stapt, en Ierland, dat bij de EU blijft. De Noord-Ierse grenskwestie is een van de heetste hangijzers op de onderhandelingstafel.

Concreet vindt Corbyn dat het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode van twee jaar na de brexit lid moet blijven van de douane-unie zoals ze nu bestaat. Daarna moeten de Britten op zoek naar een eigen douane-deal met de EU. Maar ook daar moet er "volledige toegang" tot de Europese markt zijn, "zonder barrières voor handel of toegevingen in rechten, kwaliteitsstandaarden en bescherming voor de consumenten." Volgens bronnen binnen de partij betekent dat de facto een kopie van de huidige handelsrelaties.

De Labour-leider benadrukte wel dat zijn partij "het resultaat van het referendum respecteert", maar dat niet wil doen onder de voorwaarden van de Tories. "Groot-Brittannië verlaat de EU, maar wij ondersteunen geen Tory-deal die blijvende schade zou aanrichten aan onze jobs, rechten en levensstandaarden." In één adem beschuldigde Corbyn de regering van May ervan "geen economisch plan en geen plan voor de brexit" te hebben.

"Kat in een zak"

De Conservatieven reageerden al bij monde van brexit-minister David Davis. "Het beleid van Labour zou het Verenigd Koninkrijk ervan weerhouden vrijhandelsakkoorden te sluiten met andere landen en zou het vrij verkeer van personen gewoon verderzetten." In een artikel op The Daily Telegraph beschuldigt hij Corbyn ervan "snake oil" te verkopen, het Britse equivalent van 'een kat in een zak'.

Premier May legt vrijdag een verklaring af over hoe zij de toekomstige relaties met de Europese Unie ziet. Verwacht wordt dat zij voor een veel hardere afscheiding van de EU zal pleiten, maar dat kan haar wel eens problemen opleveren in Brussel en in haar eigen parlement, dat het Britse standpunt moet goedkeuren. Veel conservatieve parlementsleden zijn koele minnaars van de brexit, en lieten al uitschijnen dat ook zij wel gewonnen zijn voor het idee van een douane-unie.