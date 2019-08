Labour wil Boris Johnson afzetten om harde brexit te vermijden RL

15 augustus 2019

01u08

Bron: Belga 0 UPDATE De leider van de Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, wil een harde brexit vermijden door de regering van Boris Johnson te laten vallen. Zo wil hij nieuwe verkiezingen organiseren.

Om dat te kunnen doen, wil de Labour-leider nog uitstel krijgen voor de brexit, die nu gepland is voor 31 oktober. Dat schrijft Corbyn in een brief aan de belangrijkste leiders van de oppositiepartijen in het parlement en conservatieve parlementsleden die gekant zijn tegen een harde brexit.

“Deze regering heeft geen mandaat voor een uitstap (uit de EU) zonder een akkoord en het referendum van 2016 heeft geen mandaat gegeven voor een uitstap zonder akkoord”, aldus Corbyn. “Daarom ben ik van plan om zo snel mogelijk een motie van wantrouwen in te dienen, als we zeker zijn dat we die kunnen winnen.”

Hij zou dan het vertrouwen van het parlement willen krijgen om een “tijdelijke regering” te leiden met als doel om nieuwe verkiezingen te organiseren na uitstel te hebben gekregen van de EU.

Labour pleit voor een nieuw referendum over de uitstap uit de EU, waarin ook de mogelijkheid is opgenomen dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie.

Het Britse parlement komt op 3 september opnieuw samen na de zomervakantie. Een eerste minister kan nieuwe verkiezingen uitschrijven als hij of zij de steun heeft van twee derde van het parlement.

Corbyn hoopt zijn plan met met andere oppositiepartijen te kunnen bespreken. “Onze prioriteit zou moeten zijn om in het parlement samen te werken om een uitstap zonder akkoord te voorkomen”, klinkt het.

“Het is een duidelijke keuze: ofwel Jeremy Corbyn als eerste minister, die een nieuw referendum zou houden en de economie zal verwoesten ofwel Boris Johnson als eerste minister, die het referendum respecteert en meer geld zal vrijmaken voor de gezondheidszorg en meer politieagenten zal inzetten op straat”, reageert een woordvoerder van Johnson.