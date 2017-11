Labour vraagt onderzoek naar rol van queen Elizabeth in Paradise leaks Redactie

14u08 0 REUTERS De Britse Labour-partij vraagt een onderzoek naar de financiële activiteiten van koningin Elizabeth II, nu haar naam is opgedoken in het internationaal onderzoek naar de Paradise Papers. Ook de sponsor van de conservatieve regeringspartij wiens naam in de papers opduikt, moet onderzocht worden, vindt de oppositie.

"Hoewel de regering beweert belastingontduikers hard aan te pakken, bevestigen de Paradise Papers dat ontduiking nog altijd volop gebeurt", zegt Labour-schaduwkanselier John McDonnell. "De eerste minister of de minister van Financiën moeten uitleggen hoe dit is kunnen gebeuren en welke acties nu moeten worden ondernomen."

Gisteren lekte uit dat de queen omgerekend ongeveer 11,3 miljoen euro zou hebben geïnvesteerd in fondsen op de Kaaimaneilanden en op Bermuda. Die investeringen verliepen via het hertogdom Lancaster, privébezit en inkomstenbron van de koningin.

Niets illegaals

Er zou niets illegaals aan de hand zijn, maar de Britse openbare omroep BBC stelt zich wel vragen bij het ethische van de zaak. "Men kan zich de vraag stellen of de vorstin wel offshore moet investeren."

Ook de naam van Lord Michael Ashcroft, een belangrijke sponsor voor de regerende Tories, duikt op in de Paradise Papers. Volgens McDonnell moeten ook hij en premier Theresa May ter verantwoording worden geroepen. "Als de beschuldigingen van belastingontwijking tegen Ashcroft waar blijken, dan heeft de eerste minister vragen te beantwoorden", zei hij in een interview met Sky News.