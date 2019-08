Labour staat klaar met motie tegen premier Johnson RL

15 augustus 2019

01u08

Bron: ANP 0 De Britse oppositiepartij Labour heeft een motie van wantrouwen tegen de regering van premier Boris Johnson klaarliggen. Zodra Labourleider Jeremy Corbyn het idee heeft dat het succes kan opleveren, wordt de motie door zijn partij ingediend.

Johnson ligt onder vuur bij het overgrote deel van de oppositie en zelfs enkele leden van zijn eigen partij, omdat hij heeft beloofd hoe dan ook op 31 oktober de Europese Unie te verlaten, met of zonder deal. Tegenstanders van een no-dealbrexit zien een zware economische recessie opdoemen als het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken verlaat.

Interimgregering

Corbyn heeft in een brief naar andere partijleiders in de oppositie en vooraanstaande politici in de regering geschreven dat hij bereid is een interim-regering te leiden. Hij wil in dat geval de brexit uitstellen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ook wil Corbyn dan campagne voeren voor een nieuw referendum met de mogelijkheid om de in de EU te blijven.