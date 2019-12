Labour schermt met geheim overheidsrapport: “Deal van Johnson heeft veel grotere gevolgen voor Noord-Ierland” LH

06 december 2019

12u53

Bron: ANP 0 De Britse oppositiepartij Labour zegt de hand te hebben gelegd op een vertrouwelijk overheidsrapport. Daar zou uit blijken dat de brexitdeal van premier Boris Johnson veel grotere gevolgen voor Noord-Ierland heeft dan de regering beweerde.

Uit het vijftien pagina's tellende rapport blijkt dat de regering verregaande controles op goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk niet kan uitsluiten, beweert Labourleider Jeremy Corbyn. "Dit staat haaks op de bewering van de premier dat er geen grens komt in de Ierse Zee. Dat is simpelweg niet waar.”

De oppositieleider beloofde het rapport ook aan journalisten te overhandigen. Die hadden zijn beweringen nog niet getoetst op het moment dat hij een persconferentie gaf.

Documenten over handelsoverleg

Corbyn kwam eind vorige maand ook al met honderden pagina's documenten op de proppen over handelsoverleg tussen de regering van Johnson en de VS. De uitkomst van dat overleg zou volgens hem kunnen zijn dat de Britse nationale gezondheidsdienst NHS meer moet betalen voor medicijnen.

Aartsrivalen Johnson en Corbyn gaan vandaag weer met elkaar in debat. Johnson wil als hij de verkiezingen wint snel de Europese Unie uit. De oppositieleider wil een nieuwe brexitdeal sluiten met de EU en daarover een referendum uitschrijven.

De premier verweet Corbyn in de aanloop naar het debat dat hij "op slinkse wijze" de uitslag van het brexitreferendum in 2016 probeert terug te draaien. In het partijprogramma van Labour staat dat alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk stemrecht moeten krijgen. "Je wil 2 miljoen EU-burgers laten stemmen in jouw referendum", concludeerde Johnson in een brief aan de Labourleider.