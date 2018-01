Labour ontslaat Lord vanwege schandaal rond ‘men-only’-galadiner waar hostesses bepoteld werden ep

26 januari 2018

11u31

Bron: Belga 0 In Groot-Brittannië heeft het schandaal rond de President's Club geleid tot een ontslag in de hoogste politieke rangen. Labour-voorzitter Jeremy Corbyn heeft gisterenavond Lord Mendelsohn gevraagd, op te stappen uit het schaduwkabinet.

Jonathan Mendelsohn woonde vorige week het gala van de President's Club bij, een exclusief liefdadigheidsevenement waarop enkel mannen toegelaten zijn. Uit een undercoverreportage van de krant Financial Times is gebleken dat de hostesses tijdens de afterparty van het evenement te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De President's Club werd ondertussen opgedoekt.



"Jeremy Corbyn heeft aan Lord Mendelsohn gevraagd om op te stappen, aangezien hij het diner van de President's Club bijwoonde, en hij is ermee akkoord gegaan om dat te doen", aldus een woordvoerder van Labour in het House of Lords. Mendelsohn, die volgens de woordvoerder niet op de hoogte was van de "afschuwelijke praktijken" op het gala, was Labour-woordvoerder voor internationale handel.

Volgens de Britse krant The Guardian zet Labour met het ontslag extra druk op premier Theresa May om stappen te zetten in verband met minister van Jeugd en Gezinnen Nadhim Zahawi, die ook aanwezig was op het gala. May verklaarde eerder "geschokt" te zijn over de berichten over ongewenste intimiteiten tijdens het evenement.