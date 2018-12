Labour-leider Corbyn kondigt toch vertrouwensstemming tegen May aan avh

17 december 2018

19u36

Bron: Belga 1 Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour-oppositie, heeft een vertrouwensstemming tegen premier Theresa May in het Britse parlement aangekondigd. Volgens berichten in de Britse media kan de oppositie May daardoor echter niet doen vallen. Reden voor de motie van wantrouwen is de weigering van de Britse eerste minister het parlement nog voor Kerstmis over het brexit-akkoord te laten stemmen, stelde Corbyn vanavond. May kondigde eerder op de dag aan dat het parlement in de derde week van januari zal stemmen over het akkoord.

Vorige week maandag kondigde May onverwachts aan dat de voor de dag nadien geplande stemming over het brexit-akkoord werd uitgesteld. Het leverde haar een vertrouwensstemming binnen haar Conservatieve Partij op. Die won ze, maar een derde van de Tory-parlementsleden zegde wel het vertrouwen in May op.

De motie van wantrouwen door Labour heeft volgens Britse media niet de bedoeling om de regering te doen vallen. De stemming zou de eerste minister, die al danig in het defensief gedrongen is, wel nog meer in verlegenheid kunnen brengen. De oppositie is daarbij aangewezen op de hulp van opstandigen binnen de regeringsfractie of uit de rangen van de Noord-Ierse DUP, die de minderheidsregering van May steunt.

Meer over Theresa May

politiek