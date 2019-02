Labour is dan toch voorstander van tweede brexit-referendum MVDB ADN

25 februari 2019

19u26

Bron: ANP, Belga 2 Labour, de belangrijkste Britse oppositiepartij, gaat een amendement steunen dat voorstelt een tweede referendum over de exit uit de Europese Unie te houden, om de ‘destructieve’ brexit van de conservatieven van premier Theresa May tegen te houden. Dat heeft de voorzitter van de socialistische partij, Jeremy Corbyn, vandaag beslist.

Labour wil een amendement indienen in het parlement dat bepaalt dat het land na de brexit in een douane-unie blijft met de Europese Unie. Indien dat amendement het niet haalt, wil de partij een ander amendement indienen dat een tweede referendum eist. Dat gaat voorzitter Corbyn later op de avond aan de parlementsleden van zijn partij voorleggen, blijkt uit een mededeling van Labour.

De links-radicale Corbyn ligt al jaren ook in eigen gelederen onder vuur over zijn brexitbeleid of het gebrek daaraan. Corbyn hoopte dat de brexitcrisis tot nieuwe verkiezingen zou leiden, maar de datum van de brexit, 29 maart nadert snel. Vorige maandag besloten zeven fractieleden van Labour de partij de rug toe te keren en als onafhankelijken door te gaan. Allen hebben kritiek op de brexitstrategie van Corbyn. Bovendien verwijten ze hem dat hij niet krachtig optreedt tegen het “institutioneel antisemitisme” binnen Labour.

Aangenomen wordt dat het parlement zich deze week buigt over alternatieven voor het brexitbeleid van premier Theresa May dat wel een overeenkomst met de EU heeft opgeleverd, maar geen deal die de meerderheid van het parlement steunt.