Labour dient motie van wantrouwen in tegen regering-May

15 januari 2019

21u47

Bron: Belga 0 Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn dient in het Britse parlement een motie van wantrouwen in tegen de conservatieve regering van Theresa May. Dat heeft hij bekendgemaakt nadat het parlement het brexit-akkoord van May met 432 stemmen tegen 202 verworpen heeft. Het debat over de motie zal morgen al plaatsvinden.

Premier May had meteen na de bekendmaking van het resultaat van de brexit-stemming al gezegd dat ze openstaat voor zo'n motie en een debat. Als ze, ondanks haar grote nederlaag, het vertrouwen wint, wil May met het hele parlement overleg plegen over de volgende stappen. Maandag wil ze het parlement kunnen meedelen welke initiatieven moeten genomen worden.

De nederlaag van May met een verschil van maar liefst 230 stemmen is zonder meer historisch te noemen. Voor Corbyn is dat het bewijs dat de regering-May de brexit op een chaotische manier heeft aangepakt. "We hebben nieuwe verkiezingen nodig om de blokkering rond de brexit te doorbreken. Er is ook een nieuwe regering nodig om een brexit-akkoord te verzekeren dat de werkende mensen echt iets oplevert", argumenteert Corbyn. Het mag duidelijk zijn dat hij zelf de post van eerste minister ambieert.

Tweede referendum

Het is echter verre van zeker dat een meerderheid van de parlementsleden zich tegen de regering zal keren om Corbyn in het zadel te helpen. Mogelijk zal bij verlies voor Corbyn de druk op Labour toenemen om de organisatie van een tweede referendum te steunen.

In een toespraak vlak voor de stemming zei May al dat zo'n referendum weinig zoden aan de dijk zou brengen. "Er is geen eensgezindheid over de vraag die moet worden gesteld, en al helemaal niet over het antwoord." Ook na de stemming laakte May dat het parlement haar akkoord dan wel weggestemd had, maar niet kon zeggen welk akkoord dan wel door een meerderheid gesteund zou kunnen worden.