Labour-congres in vuur en vlam omdat parlementslid pleit voor 'remain'-optie kv

25 september 2018

18u48

Bron: Belga 0 Op het congres van de Britse oppositiepartij Labour heeft parlementslid Keir Starmer vandaag zijn steun geuit voor het idee van een nieuw brexitreferendum, waarin ook 'remain' - in de EU blijven - een optie is. Zijn suggestie werd op groot applaus onthaald door zijn partijgenoten.

Op het congres van de regerende Conservatieve Partij van premier Theresa May is het nog even wachten, maar het linkse Labour blaast al sinds zondag verzamelen in Liverpool. Vandaag sprak brexit-schaduwminister Keir Starmer de partijleden toe. Toen hij het had over wat er zou gebeuren als het parlement in Londen het brexit-akkoord dat May met de Europese Unie hoopt te sluiten, niet goedkeurt, kreeg hij een staande ovatie.

Labour zou in het geval van een afgeschoten brexitakkoord ijveren voor nieuwe verkiezingen, maar zal daar wellicht niet in slagen. Het lijkt namelijk uitgesloten dat de Tories van May daarin zouden meegaan. "We moeten andere opties hebben", zei Starmer. "Daartoe behoort ook campagne voeren voor een stem van het publiek", een tweede referendum dus, deze keer over het brexitakkoord. "Het parlement moet als eerste zijn zeg kunnen doen, maar als we de impasse moeten doorbreken, moet campagne voeren voor een publieke stem een van de opties zijn. En niemand sluit in dat geval 'remain' als een van de keuzes uit."

Het idee dat er een tweede referendum kan worden georganiseerd en dat het Britse publiek er dan voor zou kunnen kiezen om in de Europese Unie te blijven, deed de zaal in Liverpool rechtveren. Een zinnetje dat erg gelijkt op wat Starmer zei, zal wellicht in de slottekst van het congres opgenomen worden.

Het scenario dat Starmer schetste, is echter nog veraf. De bal ligt nog steeds in het kamp van de Britse en Europese onderhandelaars, die op een eventuele extra Europese top in november een deal hopen te bezegelen.