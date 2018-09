Labour-afgevaardigden stemmen op Congres massaal voor optie van tweede brexitreferendum kv

25 september 2018

18u48

Bron: Belga 0 Op het congres van de Britse oppositiepartij Labour hebben de afgevaardigden vandaag met overweldigende meerderheid gestemd voor de optie van een tweede brexitreferendum. Eerder op de dag kreeg parlementslid Keir Starmer een staande ovatie voor zijn toespraak waarin hij pleitte voor een nieuw referendum, waarin ook 'remain' - in de EU blijven - een optie is.

Op het congres van de regerende Conservatieve Partij van premier Theresa May is het nog even wachten, maar het linkse Labour blaast al sinds zondag verzamelen in Liverpool. Vandaag sprak brexit-schaduwminister Keir Starmer de partijleden toe.

"We moeten andere opties hebben", zei Starmer. "Daartoe behoort ook campagne voeren voor een stem van het publiek", een tweede referendum dus, deze keer over het brexitakkoord. "Het parlement moet als eerste zijn zeg kunnen doen, maar als we de impasse moeten doorbreken, moet campagne voeren voor een publieke stem een van de opties zijn. En niemand sluit in dat geval 'remain' als een van de keuzes uit." Zijn woorden deden de zaal rechtveren en hij kreeg een luid en enthousiast applaus.

Corbyn buigt

De partijleiding rond voorzitter Jeremy Corbyn staat kritisch tegenover een tweede referendum uit vrees dat linkse brexitkiezers niet meer voor de partij zouden stemmen. Niettemin beloofde Corbyn zich te buigen voor de wil van de afgevaardigden. Het besluit van de partij laat hem echter veel manoeuvreerruimte. De vraag naar een tweede referendum wordt daarin alleen als laatste redmiddel beschouwd.

In de eerste plaats wil Labour naar nieuwe verkiezingen toewerken, al lijkt het uitgesloten dat de Tories van May daarin zouden meegaan.

May in benarde situatie

De houding van de oppositie kan bepalend zijn voor hoe het verder gaat met de EU-exit. De conservatieve premier Theresa May beschikt slechts over een flinterdunne meerderheid in het parlement. Haar plannen om de EU te verlaten zijn tot nu toe door de EU verworpen en zijn ook erg controversieel in haar eigen gelederen.

Maar zelfs in het geval dat May het met Brussel tijdig eens wordt voor de brexit op 29 maart 2019 kan het moeilijk worden. Ze moet het akkoord aan het parlement in Westminster voorleggen, maar daar heeft ze geen meerderheid voor.

Op de steun van Labour kan ze niet vertrouwen, maakte Starmer op het partijcongres duidelijk. Indien May met haar Brexit-deal in het parlement faalt, zijn nieuwe verkiezingen of een tweede referendum mogelijk.