Laboratorium van Wuhan weerlegt aantijgingen met klem: “Zelfs een mug kan hier niet binnen” SVM

09 juli 2020

14u44

Bron: Belga 0 Het virologisch laboratorium in Wuhan ontkent met klem dat er iets schort aan de veiligheidsprocedures. "Zonder autorisatie kan zelfs geen mug het labo binnendringen", zegt Yuan Zhiming als hoofd van het nationale bioveiligheidslaboratorium op de Chinese televisie. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump liet uitschijnen dat het coronavirus de wereld ingestuurd werd via het labo.

Het P4-laboratorium in Wuhan voert onderzoek uit naar gevaarlijke virusdeeltjes. In de Chinese stad brak eind vorig jaar de coronapandemie los, wat tot theorieën leidt dat het lab verantwoordelijk zou zijn voor de uitbraak.

Maar directeur Zhiming sprak die aantijgingen tegen. "Geen enkele van onze medewerkers kan zelfs maar een stukje papier of druppel water mee naar buiten nemen", klonk het. "Wie dus beweert dat onze mensen dieren uit het labo naar buiten brachten of dat de dieren zelf konden ontsnappen, kent helemaal niets van onze werking. We zijn een open en transparant labo, geen geheime zwarte doos. Ik heb er vertrouwen in dat de geruchten geleidelijk aan zullen verdwijnen.”



Volgens de meeste theorieën sprong het virus van een vleermuis via vermoedelijk een schubdier over op de mens. De eerste besmettingen vonden allicht plaats op een markt in Wuhan, waar levende dieren verhandeld werden. Sindsdien liepen volgens officiële cijfers wereldwijd al ruim twaalf miljoen personen een coronabesmetting op. Meer dan een half miljoen mensen kwamen om.

