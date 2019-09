Laatste zittingsdag over schorsing van Brits parlement: wordt Boris Johnson teruggefloten? AW

19 september 2019

14u57

Bron: ANP 0 Het hoogste Britse rechtscollege houdt vandaag voor de derde en laatste dag een hoorzitting over de schorsing van het parlement. De opperrechters moeten beslissen of premier Boris Johnson zijn boekje te buiten ging toen hij de koningin vroeg de volksvertegenwoordigers vijf weken naar huis te sturen.

De schorsing is volgens de regering een normale procedure in de aanloop naar de troonrede op 14 oktober. Dan wordt de nieuwe beleidsagenda onthuld. Tegenstanders vinden echter dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit, die in principe over 42 dagen moet plaatsvinden.

Juridisch steekspel

Het omstreden besluit is de inzet geweest van een juridisch steekspel. Tegenstanders vingen bot bij een gerechtshof in Londen, maar kregen wel gelijk van Schotse rechters. Daarom moet het hooggerechtshof nu een definitief oordeel vellen over de rechtsgeldigheid van de schorsing.



Als de opperrechters de premier terugfluiten, kan dat ervoor zorgen dat het parlement vroeger wordt teruggeroepen.



Het is onduidelijk wanneer het hof uitspraak zal doen. Dat kan later vandaag zijn, maar het kan eveneens uitgesteld worden.

Uitstel maar geen afstel?

Uit documenten die een betrokken advocaat uit het oppositiekamp deelde, blijkt overigens dat de regering niet heeft uitgesloten dat het parlement opnieuw geschorst zal worden als het de zaak verliest. De Britse premier Boris Johnson zou kunnen besluiten het parlement simpelweg opnieuw naar huis te sturen.

Meer over Boris Johnson