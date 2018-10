Laatste woorden van vermoorde journalist Khashoggi: “Slechts één land wordt in de Arabische wereld als vrij aangeduid” The Washington Post ontving een dag na zijn verdwijning nog een laatste column van Khashoggi AW

22 oktober 2018

13u43

Bron: The Washington Post 3 Op 3 oktober, een dag nadat journalist Jamal Khashoggi verdween, ontving Amerikaanse krant The Washington Post zijn laatste column . Daarin stelt hij vast dat slechts één land in het Midden Oosten bestempeld wordt als ‘vrij’. “Miljoenen inwoners zijn niet of verkeerd geïnformeerd. Wat de Arabische wereld nodig heeft, is het recht op vrije meningsuiting.” Omwille van zijn kritische stem werd Khashoggi in het Saudisch consulaat in Istanbul vermoord.

De laatste column werd nu pas gepubliceerd omdat collega’s van Khashoggi tot voor kort hoopten dat hij nog zou opduiken:

“Ik ontving deze column de dag nadat Jamal als vermist werd opgegeven. De Washington Post stelde publicatie uit omdat we hoopten dat Jamal ons terug zou vervoegen. Dat zal niet gebeuren, blijkt nu. Dit is zijn laatste column die we zullen publiceren, een column die zijn passie en inzet voor een vrije Arabische wereld verraadt. Hij gaf er zijn leven voor.”



Pijnlijke vaststelling

Zo leidt de krant het laatste stuk van de vermoorde journalist in. In 700 woorden omschrijft Kahshoggi de betreurenswaardige toestand in het Midden Oosten. “De Arabische wereld was klaar voor wat hoop tijdens de Arabische revolutie in 2011. Journalisten, academici en de rest van de Arabische bevolking streven naar een mooie en vrije samenleving”, besluit Khashoggi. Hij valt met de deur in huis en opent zijn column met een pijnlijke vaststelling.

“Onlangs ging ik online op zoek naar een rapport over wereldwijde vrijheid. Ik realiseerde me dat er in de Arabische wereld slechts één land als vrij wordt aangeduid: Tunesië. Jordanië, Marokko en Koeweit volgen en worden gespecificeerd als ‘gedeeltelijk vrij’. Alle andere landen in het Midden Oosten zijn ‘niet vrij’.”

Omdat ze niet vrij zijn, beschikken burgers over onvoldoende informatie of zelfs foutieve informatie. Media spelen daar natuurlijk een belangrijke rol. Khashoggi pleitte in zijn allerlaatste column voor een onafhankelijk platform dat de Arabische bevolking informeert.

“De Arabische wereld heeft nood aan een moderne versie van de oude transnationale media zodat burgers weten wat er wereldwijd gebeurt. Belangrijker nog, we moeten een platform aanbieden voor Arabische stemmen. We lijden onder armoede, wanbeheer en slecht onderwijs. Door de oprichting van een onafhankelijk internationaal forum -geïsoleerd van de invloed van nationalistische regeringen die haat zaaien door propaganda- zou het Midden Oosten in staat zijn om hun problemen onder ogen te zien en aan te pakken.”

Internationale verontwaardiging

Jamal Khashoggi was een journalist en columnist bij The Washington Post. De man was afkomstig van Saudi-Arabië en bijzonder kritisch voor het Saudische koningshuis. Daarom vluchtte hij naar Amerika nadat hij verbannen werd van sociale media, maar hij ook een appartement in Istanbul. Op 2 oktober bezocht hij het Saudisch consulaat in Turkije, omdat van administratieve stappen moest ondernemen om zijn huwelijk te kunnen voltrekken. Hij keerde nooit terug en stierf op het consulaat. Zijn overlijden leidt tot heel wat internationale verontwaardiging en ophef.