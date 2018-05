Laatste woorden moordenaar van cipier tijdens zijn executie in Georgia: "Het brandt, man" jv

05 mei 2018

09u46

Bron: AP 3 Hij schokte even met zijn voeten en kreunde, toen de dodelijke injectie in zijn lichaam werd gespoten. Georgia voerde gisteren de tiende doodstraf van 2018 in de VS uit. De laatste woorden van Robert Earl Butts Jr. waren: "Het brandt, man".

De 40-jarige Butts werd ter dood veroordeeld voor de moord in 1996 op de amper 24-jarige cipier Donovan Parks, die toen geen dienst had. Samen met zijn kompaan Marion Wilson (41) had hij Parks beroofd van zijn wagen voor een Walmart in de buurt van Atlanta. Ze sleurden de gevangenisbewaker uit de auto en Butts schoot hem dood.

Beide criminelen kregen de doodstraf. De executie van Butts vond gisteren plaats in Jackson. Het was de tweede van het jaar in de Amerikaanse staat Georgia, de tiende al in heel de VS van 2018.

Butts had een kalmeermiddel geweigerd. Hij werd aan een brancard vastgebonden, met de armen naar buiten. Hij hield de ogen de hele tijd gesloten tijdens zijn executie. Om 21u58 plaatselijke tijd werd hij doodverklaard, zestien minuten nadat de gevangenisdirecteur hem had achtergelaten in de sterfkamer.